Ronaldo is in feite al tijden op zoek naar een nieuwe club, maar er was tot dusver niemand die toehapte terwijl hij op de markt was. Vandaar dat de Portugees min of meer werd veroordeeld tot een langer verblijf bij Man Utd, maar Erik ten Hag probeert door te selecteren en stelde CR7 amper op. Zijn terugkeer draaide uit op een teleurstelling.

Dit leidde tot een explosief interview van Ronaldo met Piers Morgan, waarmee hij zich onmogelijk maakte in Manchester. Man Utd ontbond Ronaldo’s contract nog tijdens het WK . Een nieuwe club vinden die deel uitmaakt van de Europese elite lijkt uitgesloten voor Ronaldo, maar Al-Nassr toont interesse.

Torenhoog salaris

De belangstelling van Al-Nassr voor Ronald is niet nieuw en daar is de laatste weken vaker melding van gemaakt, maar Marca claimt nu zelfs dat sprake is van een naderend akkoord tussen beide partijen. Er ligt een contract van 2,5 jaar op tafel voor de 37-jarige Ronaldo, die dankzij een penalty tegen Ghana tijdens zijn vijfde WK op rij trefzeker was. Voor een tweede doelpunt bestaat vooralsnog geen bewijs

Hoewel de absolute hoogtijden verleden tijd lijken, heeft Al-Nassr flink veel geld over om Ronaldo te verleiden. Een avontuur in Saoedi-Arabië kan de aanvaller 200 miljoen euro per seizoen opleveren. Die 200 miljoen euro bestaat uit salaris en een commerciële vergoeding. Het niveau in de Saoedische competitie ligt lager dan in bijvoorbeeld de MLS – waar ook interesse leeft voor Ronaldo – maar qua financiën is het verhaal precies andersom.

Riyadh

Al-Nassr wordt momenteel getraind door Rudi Garcia en bekende spelers zijn doelman Ospina en Alvaro Gonzalez, die meer dan 200 wedstrijden voetbalde in de Primera Division. Dit trio moet ervoor zorgen dat Al-Nassr de dominantie van stadgenoot Al-Hilal doorbreekt en het stadion Mrsool Park (capaciteit 25.000) weer laat juichen.

Wellicht wordt het trio binnenkort een kwartet, waarvan Ronaldo dan in Riyadh het absolute uithangbord wordt. Ronaldo is met Portugal overigens al zeker van een plek in de achtste finales van het WK in Qatar.

