"Nieuwe dag, nieuwe tweet. Het winnende land krijgt de Buds", zo klinkt het op de officiele Twitter-pagina van biermerk Budweiser. Het Amerikaanse bedrijf is een van de grote sponsoren van de FIFA, maar mag tijdens het WK plots geen bier meer verkopen in het stadion.

Resultaat van de beslissing is dat 75 miljoen euro aan bier, dat speciaal voor het WK was geproduceerd, een nieuwe eigenaar nodig heeft. Budweiser heeft nu dus besloten om al de biertjes cadeau te doen aan het land dat op 18 december 2022 in Lusail wereldkampioen wordt.

Rechtszaak tegen FIFA

Het opmerkelijke, last-minute besluit van de FIFA is een doorn in het oog van de bierproducent. Budweiser heeft al een aantal jaar een exclusief contract afgesloten met de wereldvoetbalbond. De verwachting is nu dat er een rechtszaak wordt aangespannen tegen de FIFA wegens het schenden van het contract.

Budweiser reikt nog wel na elke wedstrijd een man-of-the-match-trofee uit. In het openingsduel tussen Qatar en Ecuador was het Enner Valencia die met twee goals de prijs opeiste.

