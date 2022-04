Een minuut lang kon de 26-jarige Fransman juichen na zijn vermoedelijke overwinning in Zuid-Limburg. “Toen ik over de lijn kwam, had ik geen idee. Ik vroeg mijn ploeg en ze zeiden dat ik gewonnen had. Als het officieel is, ben je daar natuurlijk blij mee.”

Nadat de jury opnieuw naar de finishfoto keek, werd duidelijk dat niet hij, maar de Pool Kwiatkowski net als in 2015 de beste was. “Ik ben tweede, dat is duidelijk. Het is jammer dat ik eerst tot winnaar ben uitgeroepen. Ik ben vandaag tweede. Ik ben trots op mezelf en blij met de tweede plek”, zegt hij na afloop.

Ad

Amstel Gold Race | Wie wint? Cosnefroy juicht te vroeg, Kwiatkowski lacht het laatst!

Amstel Gold Race Amstel Gold Race | Ploegleider AG2R Julien Jurdie is trots op tweede plek EEN UUR GELEDEN

Sterke indruk

Cosnefroy, die vooraf niet tot de grote favorieten werd gerekend, liet een goede indruk achter in Limburg. De Fransman sloop na de een na laatste finishpassage naar Kwiatkowski toe en niemand uit het groepje favorieten kon of wilde reageren op zijn tegenaanval. Mede dankzij zijn beulswerk wisten de twee voor de groep met onder meer Mathieu van der Poel uit te blijven.

“Ik kon weinig anders dan voorop gaan rijden”, zegt hij over de samenwerking tussen het duo. “Hij had Tom Pidcock nog achter zich. Ik kon alleen inzetten op het onderlinge duel. Ik wist dat ‘Kwiato’ sterk was. Ik had hem helaas niet afgemat.”

Tweede plek boven verwachtingen

Cosnefroy overtroef met zijn tweede plek de verwachtingen van zijn ploeg. Ploegleider Julien Jurdie van AG2R-Citroën gaf voor onze camera aan dat een toptienplek het doel was. “Ik had vertrouwen tijdens de briefing dus ik zei dat we voor een plek in de top-tien moesten gaan. Benoît zei dat er meer in zat. Tijdens de race gaf hij ook via de radio aan dat hij zich heel goed voelde.”

Amstel Gold Race | Ploegleider AG2R Julien Jurdie is trots op tweede plek

Balen van de tweede plek doet de ploegleider dan ook niet. “Als je ziet hoe hij een koers draagt, waarin de beste rijders van de wereld aanwezig zijn, dat geeft hem veel vertrouwen. Ook zijn team doet dit veel goeds voor de komende koersen."

Cosnefroy focust zich dit jaar volledig op de Ardense voorjaarsklassiekers. Woensdag rijdt hij de Brabantse Pijl. Na een korte stop thuis in de Franse Alpen verschijnt hij aan de start van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Andere ‘finishthrillers’

Het was niet de eerste keer dat er na de finish van de Amstel Gold Race niet duidelijk was wie de koers gewonnen had. Vorig jaar sprintten Wout van Aert en Tom Pidcock voor de overwinning. Het verschil was toen nog minder duidelijk dan gisteren. Met enkele millimeters verschil werd toch de Belg aangewezen als winnaar. Gisteren greep Ineos wel aan het langste eind.

Amstel Gold Race 2021 | Samenvatting

WAAR KIJK JE?

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Kijk live naar etappe 2 in de Ronde van Turkije! EEN UUR GELEDEN