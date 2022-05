Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop over Kop 13:30-18:00

De tijdrit is vrij technisch. Ook ligt er nog een klim van 4,5 kilometer á 5 procent in het midden van het parcours. Het gros van de tijdritspecialisten is inmiddels uit koers en ook de klassementsmannen die overgebleven zijn worden normaal gesproken niet gezien als goede tijdrijders. De snelste renner van de dag zou dus zomaar eens een goede verrassing kunnen zijn. Arensman had zijn zinnen gezet op de slotdag, maar door mee te zitten in de vlucht een dag van tevoren is het de vraag of hij op tijd hersteld is.

Ook Mathieu van der Poel had zijn zinnen gezet op deze tijdrit. Het explosieve karakter matcht goed met de kwaliteiten van MVDP. De enige echte tijdritspecialist in koers is Alex Dowsett, misschien kan de Brit zijn kunststukje van vorig jaar herhalen en wederom een rit winnen in de Giro. Of, heel misschien, kan Jos van Emden zijn overwinning van vijf jaar geleden nog eens over doen. Toen won hij ook de tijdrit op de laatste dag.

Slechts 17,4 kilometer hoeft Jai Hindley nog af te leggen om het roze om zijn schouders gehangen te krijgen op het podium in Verona. Twee jaar geleden stond Jai Hindley in een vergelijkbare situatie. Toen verloor de Australiër zijn roze trui aan Tao Geoghegan Hart in de slottijdrit. Op dit moment lijkt het tijdsverschil toch flink in het voordeel van Hindley te zijn. Carapaz kraakte op de Passo Fedaia en verloor 1 minuut en 28 seconden op zijn grootste concurrent waardoor Hindley een voorsprong heeft van 1 minuut en 25 seconden. Normaal gesproken is dit een onoverbrugbaar tijdsverschil in zo'n korte tijdrit.

Algemeen klassement

1. Jai Hindley +86:07:19

2. Richard Carapaz +01:25

3. Mikel Landa +01:51

4. Vincenzo Nibali +07:57

5. Pello Bilbao +08:55

6. Jan Hirt +09:07

7. Emanuel Buchmann +11:18

8. Domenico Pozzovivo +16:04

9. Juan Pedro Lopez + 17:29

10. Hugh Carthy +17:56

