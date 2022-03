Parijs-Nice | “Ik had al een week niet gewonnen, dus het werd weer tijd” - Van Aert

Er staat deze week vooralsnog geen maat op Jumbo-Visma, dat al de eerste drie plekken opeiste in de eerste etappe en dat kunstje nu dus gewoon herhaalt. Ook in het klassement zijn de eerste drie plaatsen in bezit van renners van de Nederlandse ploeg.

Om het helemaal af te maken: de ene keer is tijdritspecialist Rohan Dennis de nummer drie, de andere keer staat Christophe Laporte derde. “Het duurde me veel te lang”, grapte aanvoerder Van Aert op zijn beurt. “Maar nee, zonder dollen. Dit is prachtig voor de ploeg. We vliegen er vol in en tonen aan waarom we hier zijn.”

Halverwege nog achter

De renners motiveren elkaar onderling op jacht naar totale dominantie. Met succes, want het volledige podium kleurde weer geel-zwart, terwijl Van Aert van groen naar geel ging. “Lag ik halverwege nog achter, ja? Daar heb ik geen idee van. Onze trainer had ingeschat dat de winnende tijd rond de 17 minuten zou liggen.”

“We vreesden er daarom een beetje voor toen Dennis een tijd van 16:26 neerzette. Zouden we daar nog wel onder kunnen? Het ging ook nog eens constant op en neer, waardoor ik niet echt een lekker ritme kon vinden. Terwijl er op het einde toch echt nog iets werd verlangd. Daarom probeerde ik in de afdalingen zo goed mogelijk te herstellen.”

Van Aert leidt nu het klassement, met een minimale voorsprong op Roglic. De Sloveen is voorlopig de grote favoriet als het gaat om eindwinst. Het verschil bedraagt dan ook slechts tien seconden. “Ik hoop dat ik het geel kan behouden tot Primoz het overneemt”, verklapt de Belg zijn doel. “De zware etappes moeten nog komen, terwijl een deel van mijn prioriteiten pas komt na Parijs-Nice. Ik start morgen in het geel en daarna zien we wel.”

