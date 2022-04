Vos finishte vorig jaar als tweede tijdens de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen en had haar voorjaar deels afgestemd op de tweede editie. Daarom ging ze vorige week bijvoorbeeld niet van start tijdens de Amstel Gold Race.

Ondanks het richten van al haar pijlen op de helleklassieker, moet er voor de start helaas al een streep door de naam van Vos. Dit vanwege een positieve coronatest, waardoor ze geen toestemming krijgt om op te stappen, nog los van de consequenties voor haar gezondheid.

Van Aert

Corona is een behoorlijke spelbreker voor Jumbo-Visma tijdens deel twee van het voorjaar, want recent werd ook Wout van Aert getroffen door het virus. Hij testte positief en moest de Ronde van Vlaanderen missen waarvoor hij de grote favoriet was.

Van Aert is wel van plan om op te stappen voor Parijs-Roubaix, maar of hij nog in topconditie verkeert, zal pas tijdens de koers over de kasseien blijken. De Belg start naar verluidt in een vrije rol, ook om ploegmaten bij te staan, en ziet wel hoe ver hij komt.

Voor Vos was zelfs dat helaas onmogelijk.

