Aanvallers roeren zich

Een trio koplopers begint met marge aan het eerste klimwerk. Het zijn Scaroni, Tolio en Ravanelli. Daarachter een groepje achtervolgers met enkele bekende namen. Denk aan Tesfatsion, De Marchi, Craddock en Elissonde. Het peloton rijdt een klein minuutje achter de koplopers.

Neutrale start

Het is 10:00 uur geweest en dit betekent dat, met enige vertraging, de neutrale start is gegeven. Het peloton rolt door de straten van Bergamo en na een tochtje van 2,7 kilometer wordt met de vlag gezwaaid ter illustratie van de officiële start. Op naar een mooi laatste monument van 2022, op naar een mooi afscheid van Nibali en Valverde. Wat kunnen de twee nog in deze Ronde van Lombardije?!

Favorieten

De topfavoriet is Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE Team Emirates won vorig jaar in Lombardije en dit jaar liet hij zich al goed zien in de klassiekers met onder andere een vijfde plaats in Milaan - Sanremo en de vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Bovendien won hij na zijn podiumplaats in de Tour de GP Montreal en de Tre Valli Varesine.

In die Tour de France was het Jonas Vingegaard die net iets sterker bleek. In de CRO Race van vorige week bleek de Deen de periode van rust na de Tour goed te hebben verteerd. Hij won twee etappes en eindigde achter Matej Mohoric als tweede in het eindklassement. Met meer rust (hij sloeg zelfs het wereldkampioenschap over) moet de Deen nog één kunnen keer pieken dit seizoen.

De deelnemerslijst in Italië is indrukwekkend, want ook Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martinez, Matej Mohoric, Adam Yates, Jai Hindley, Sergio Higuita en Jai Vine staan aan de start. De kersverse wereldkampioen Remco Evenepoel ontbreekt. Quick-Step Alpha Vinyl kan daarom de kaart trekken van Julian Alaphilippe, die op vele vlakken een ongelukkig seizoen kent. Redt hij zijn jaar met een uitschieter?

**** Pogacar

*** Vingegaard, Valverde

** Mas, Alaphilippe, Vlasov

* Mollema, Mohoric, Higuita, Yates

Afscheid grootheden

De Ronde van Lombardije is de afscheidskoers van Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali. Hoewel Valverde in zijn slotseizoen vooral ereplaatsen aaneen rijgt, is hem er alles aan gelegen om in zijn laatste kunstje op de hoogste trede van het ereschavot te staan. Na zijn wat magere Vuelta werd hij tweede in de Coppa Agostoni, vierde in de Giro dell'Emilia en derde in de Tre Valli Varesine. Hoe mooi zou het zijn wanneer hij afsluit met een overwinning?

Ook Nibali neemt zaterdag afscheid. De Italiaan krijgt een parcours op maat, maar heeft dit seizoen te weinig laten zien om tot de favorieten te behoren. Of stijgt 'de Haai van Messina' in zijn laatste koers boven zichzelf uit?

Parcours

Er staan ongeveer 5.000 hoogtemeters op het programma van het 253 kilometer tellende parcours. De meesten daarvan bedwingen de renners in het eerste deel. In de buurt van het Comomeer gaan de renners vervolgens de Ghisallo op; een klim van 9,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van zes procent. Met uitschieters van veertien procent kunnen de klimmers hier een mooi gat slaan.

De beslissing valt in Como waar nog een aantal korte beklimmingen volgen. De top van de laatste is gepland op vijf kilometer van de meet. Daarna is het dalen richting de finishplaats.

Vorig jaar

Vorig jaar spurtte Tadej Pogacar op indrukwekkende wijze naar de overwinning in Bergamo. De Sloveen was weggereden samen met de Italiaan Fausto Masnada, maar beiden konden elkaar niet lossen en dus moest een sprint de doorslag geven.

In die sprint ging Masnada als eerste aan, maar werd de renner van Quick-Step makkelijk geremonteerd door Pogacar. Adam Yates vervolledigde het podium.

Waar kijk je?

De Ronde van Lombardije is zaterdag van start tot finish live en exclusief te zien op Eurosport. Liever reclamevrij streamen? Kijk dan op discovery+ . De uitzending van het laatste monument van het jaar begint vanaf 09:55 uur. Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroen verzorgen het commentaar.

