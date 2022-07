Premium Wielrennen Tour de France | Vrouwen Etappe 8 15:15-18:00

Dit liveblog begint zodra de rensters zijn opgestapt, het peloton in beweging komt en de live-uitzending loopt. Dat is zondag in de achtste etappe rond de klok van 15:00 uur. Vanaf dat moment zitten we er bovenop. Wil je ook kijken? Stream de Tour de France Femmes op discovery+

Van Vleuten straalt in geel

Annemiek van Vleuten straalt vol trots in haar gele outfit met haar gele fiets. Niet omdat een droom is uitgekomen, maar omdat een doel waar ze hard voor gewerkt heeft volbracht is. Chapeau Annemiek.

DNS Moolman-Pasio

Ashleigh Moolman-Pasio gaat niet meer van start in de laatste etappe. De Zuid-Afrikaanse was van tevoren één van de favorieten voor de eindzege, maar gisteren zakte ze door het ijs. In samenspraak met de dokter zijn ze bij SD Worx tot de conclusie gekomen is dat het beter is voor Moolman-Pasio om niet meer van start te gaan vanwege een infectie.

Profiel

Er wordt gezegd dat etappe acht beter te doen is dan de zaterdagrit. Is die bergetappe al verteerd? Dat moet blijken... Op naar de top van Super Planche des Belles Filles!

Achtergrond

De achtste etappe van de Tour de France Femmes is er wederom één in de Vogezen. De dag begint met een relatief vlakke aanloop van 50 kilometer. Vervolgens is de Côte d'Esmouliéres een opwarmertje voor wat komen gaat. De Ballon d'Alsace zal het peloton in stukken doen opbreken om tot slot te finishen bovenop de Super Planche des Belles Filles.

De laatste meters van de Tour de France Femmes gaan dus verreden worden op het enorm steile geitenpad van de Super Planche. Het lactaat zal iedere vermoeide spiervezel vullen terwijl de longen schreeuwen om zuurstof.

Het klassement lijkt redelijk in een plooi te liggen na de rit van gisteren, maar alles is mogelijk op de Super Planche.

ALGEMEEN KLASSEMENT

1. Annemiek van Vleuten 23:18:31

2. Demi Vollering +3:14

3. Katarzyna Niewiadoma +4:33

4. Juliette Labous +5:22

5. Cecilie Uttrup Ludwig +5:59

6. Silvia Persico +6:11

7. Elisa Longo Borghini +6:15

8. Evita Muzic 10:13

9. Mavi Garcia +12:06

10. Elise Chabbey +12:24

