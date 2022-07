Wie de Tour de France heeft gevolgd, moet genoten hebben van Jumbo-Visma. En dan Jonas Vingegaard en superman Wout van Aert in het bijzonder. Of je nu al jaren wielrennen kijkt of de koers pas net volgt, je had gelijk in de gaten dat hier iets heel bijzonders gebeurde. Geen wonder dus dat Jumbo het klassement prijzengeld domineerde.

Het was om vrolijk van te worden. Geen wonder dat in de nieuwe aflevering van Kop over kop de vraag wordt opgeworpen of Jumbo ook de komende Tours kan domineren. Drie zeges in de vijf jaar? De 25-jarige Vingegaard heeft de toekomst immers. Zo ver willen Eurosport-commentatoren Jan Hermsen en Jeroen Vanbelleghem nog zeker niet gaan.

Maar dat ze hebben genoten, staat buiten kijf. De prestaties van Jumbo worden zelfs indrukwekkender beoordeeld dan de wijze waarop Team Sky/Ineos tussen 2012 en 2019 de ene na de andere winnaar (Wiggins, Froome, Thomas en Bernal) afleverde.

Van Aert kopman en knecht

“Het was in ieder geval leuker, gedurfder. De komende jaren moet Jumbo bewijzen of het dit weet vol te houden. Vanaf dag één was het raak voor met afstand de beste ploeg van het peloton”, aldus Hermsen. Vanbelleghem valt hem bij. “Het was even indrukwekkend als het gaat om het klassement.”

“Maar zoals Jan al zegt… het was nu leuker. Sky/Ineos scoorde met één kopman, terwijl Wout van Aert nu een soort kopman en knecht ineen was. Christophe Laporte wint zelf ook. Dat had je vroeger bij Sky/Ineos niet. Toen was het vol op één man gericht. Dat maakt de prestatie van Jumbo nog mooier.”

Sky/Ineos pakte het ook anders aan, door een etappe lang tempo te rijden en de kopman af te zetten bij de slotklim, waarna de frisse gele trui het laatste klusje zelf mocht opknappen. “Als je dan toch kritisch mag zijn… Vingegaard was zijn eigen laatste man”, merkt Hermsen op.

Kruijswijk en Kuss

“Steven Kruijswijk was natuurlijk uitgevallen, Sepp Kuss een beetje wisselvallig. Als je dan toch de vergelijking maakt met Ineos, zijn daar nog wel wat verbeterpuntjes… Je kunt toch moeilijk echt kritisch zijn op Jumbo?”

Dat vindt Vanbelleghem ook: “Straf dat je nog verbeterpuntjes hebt gezien!” Hermsen verdedigt zich. “Ik heb Kuss wel eens beter gezien. Het is een klasbak, maar hij mag iets langer mee. Hij ging soms minder lang mee dan Van Aert. Voor mijn doen, vergeleken met Ineos, gingen die jongens langer mee. De kopmannen werden bijna afgezet.”

Vanbelleghem kan zich niet herinneren dat hij ooit zoiets dominants heeft gezien. “Ineos/Sky was ook superdominant in het klassement, maar nu was sprake van totale dominantie op alle terreinen. Ik moet nadenken hoe zich dat vroeger afspeelde. Het geel en groen van Ullrich/Zabel ging op een andere manier, Riis/Zabel ook. Sinds ik de koers volg, heb ik nog nooit een ploeg zo zien schitteren in de Tour.”

