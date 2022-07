Premium Wielrennen Tour de France | Etappe 4 13:00-18:00

Tour de France Tour de France | Peloton houdt minuut stilte ter nagedachtenis aan slachtoffers aanslag Kopenhagen EEN UUR GELEDEN

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van de uitzending. Dat is dinsdag om 13:00 uur. Alle etappes van de Tour de France worden – soms exclusief – vanaf de start uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Achtergrond

De vierde etappe van de Tour de France, over 171,5 kilometer van Duinkerke naar Calais, start na een minuut stilte op Franse bodem. Die minuut stilte heeft alles te maken met de dodelijke schietpartij die plaatsvond in Kopenhagen, kort na het Grand Départ. Vandaar dat de organisatie het gepast vindt om hier een moment bij stil te staan.

Daarna is het woord aan de renners, met wellicht weer Magnus Cort voorop. De Deense bollenkoning staat in het klassement op zes punten en dat is ook precies het aantal punten dat er vandaag valt te verdienen, op basis van vier klimmetjes van de vierde categorie.

Tour de France | Na Jakobsen bezorgt Groenewegen Nederland tweede etappewinst

Laatste colletje scherprechter?

Het profiel oogt niet heel zwaar, en dat is het ook niet, maar het zesde colletje – een kilometer of tien verwijderd van de finish – met een strook van 900 meter à 7,5 procent kan misschien net genoeg zijn om diverse sprinters eraf te rijden.

Blijven de sprinters eraan hangen? Dan behoren Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen natuurlijk opnieuw tot de favorieten. Vallen er wat sprinters weg? Dan zijn mannen als Jasper Philipsen, Caleb Ewan en natuurlijk Wout van Aert de aangewezen toppers. En wat kan Mathieu van der Poel in de finale, of besluit hij zo fris als mogelijk te blijven richting de kasseienrit van woensdag…?

Algemeen klassement

1. Wout van Aert 9:01:17

2. Yves Lampaert+0:07

3. Tadej Pogacar +0:14

4. Mads Pedersen +0:18

5. Mathieu van der Poel +0:20

