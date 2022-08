Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 10 14:30-18:00

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Achtergrond

De tiende etappe is zoals gezegd een tijdrit. De renners gaan de strijd aan tegen de klok en elkaar, waarbij de stopwatch bepaalt wie wint en verliest. Tot op heden wees de klok tijdens tijdritten op Spaanse bodem zonder uitzondering telkens Roglic aan als winnaar, maar of het de Sloveen opnieuw lukt?

Roglic is deze Vuelta best goed, ondanks blessures opgelopen in de Tour de Franec, maar is het goed genoeg? Tot op heden is Evenepoel simpelweg beter. Hoe steil de stroken bergop ook zijn… het lukt de Belg om de drievoudig winnaar uit het wiel te rijden. Evenepoels voorsprong op nummer twee Enric Mas bedraagt 1:12, Roglic volgt op 1:53.

La Vuelta | Bekijk de route en het profiel van etappe tien – tijdrit kolfje naar hand Evenepoel?

Arensman

Groet of slinkt het verschil in de tijdrit? De 30,9 kilometer tussen Elche en Alicante – op vlak parcours – vormt een nieuwe scherprechter voor het klassement. Gezien zijn uitstekende vorm begint Evenepoel als favoriet aan het gevecht van man tegen man. Van Rohan Dennis mag ook iets verwacht worden.

We zijn benieuwd of het Thymen Arensman lukt om zich in de toptien te melden. Arensman boekte recent zijn eerste profzege tijdens de Ronde van Polen… in een tijdrit! Arensman moest zich zondag van Team DSM helaas laten afzakken uit de kopgroep , waar hij duidelijk niet blij mee was. Wie weet lukt het Arensman om zijn frustratie om te zetten in een goede tijdrit en zich tussen de beste tien te nestelen.

La Vuelta | “We hebben het gezamenlijk besloten” - Boze Arensman geeft steeds hetzelfde antwoord

Starttijden favorieten dagzege

14:35 uur: Rémi Cavagna

14:41 uur: Eduardo Affini

14:44 uur: Mads Pedersen

15:10 uur: Bruno Armirail

15:17 uur: Ethan Hayter

15:20 uur: Rohan Dennis

15:21 uur: Fred Wright

15:57 uur: Nelson Oliveira

16:43 uur: João Almeida

16:51 uur: Primoz Roglic

16:55 uur: Remco Evenepoel

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 34:02:32

2. Enric Mas +1:12

3. Primoz Roglic +1:53

4. Carlos Rodriguez +2:33

5. Juan Ayuso +2:36

6. Simon Yates +3:08

7. João Almeida +4:32

8. Miguel Ángel López +5:03

9. Jai Hindley +5:36

10. Pavel Sivakov +5:39

11. Thymen Arensman +5:45

