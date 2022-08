Het peloton verhuist na de ploegentijdrit van Utrecht naar Den Bosch, de startplaats van de tweede etappe. Na 175 kilometer door de Betuwe en de Utrechtse heuvelrug komen de renners weer aan in de plek waar ze gisteren waren: Utrecht.

Den Bosch

Den Bosch is niet onbekend met grote rondes door de stad. In 1996 organiseerde de stad de Grand Départ van de Tour de France. Toen reden de renners een proloog door de stad en was Den Bosch zowel start- als finishplaats van de tweede etappe.

Route 's Hertogenbosch - Utrecht Foto: Eurosport

De proloog in 1996 startte in de Brabanthallen. 26 jaar later is dit de plek van de officiële start van de tweede etappe van de Vuelta. Even daarvoor zijn de renners namelijk fictief gestart naast de Citadel. Daarna rijden de renners via de Sint-Janskathedraal en het Stadhuis naar de Brabanthallen. Daar zal de koers echt beginnen.

Gerrit Schulte

Den Bosch heeft met Marianne Vos een van de grootste wielrensters allertijden als inwoner. Een andere bekende Bosschenaar uit het verleden is Gerrit Schulte.

De in Amsterdam geboren Schulte was een van de eerste Nederlandse wielrenners die internationaal succes boekte. De bijna twee meter lange sprinter kreeg de bijnaam ‘de Bossche Reus’. Schulte werd viermaal Nederlands kampioen. Naast succes op de weg, was Schulte ook sterk op de meer lucratieve baan. Hij won meerdere zesdaagsen en versloeg in 1948 de legendarisch renner Fausto Coppi op de achtervolging op het WK baanwielrennen in Amsterdam. Naar hem is de trofee voor beste Nederlandse wielrenner van het jaar vernoemd.

De blonde Schulte met Fausto Coppi op de baan in 1952 Foto: Getty Images

Grote Rivieren

Nadat de renners de stad in westelijke richting hebben verlaten, steken ze bij Heusden de Bergsche Maas over. Bij Andel verlaat het peloton Noord-Brabant en rijdt het in Gelderland. Via de Bommelerwaard, het Land van Maas en Waal en de Betuwe rijdt het peloton naar Rhenen, het zuidelijkste puntje van de Utrechtse heuvelrug.

Utrechtse heuvelrug

Vanaf daar komen de renners de eerste hoogteverschillen tegen. Het peloton rijdt via de Grebbeberg naar de Amerongse Berg. Op deze ‘Alto de Amerongse Berg’ liggen de eerste punten voor de bergtrui klaar. Er wordt dus op de podiumceromonie in Utrecht ook een eerste bergkoning gekroond.

Na de Amerongse Berg rijden de renners via Scherpenzeel naar Doorn. Tussen Maarn en Doorn ligt de Zonheuvel. Een klimmetje waarop geen punten te verdienen zijn en waar de beroepsrenners weinig moeite mee zullen hebben.

Na Doorn slaat het peloton af naar Amersfoort om vanuit de tweede stad van de provincie via Soest en Zeist naar Utrecht te rijden. De finish is getrokken op de Leuvenlaan bij de Uithof, het sciencepark van de Universiteit Utrecht.

Doorkomsttijden

Plaats Tijd Officieuze start Den Bosch 13:15 Officiële start Den Bosch 13:33 Heusden 13:54 Zaltbommel 14:15 Wamel 14:57 Rhenen 15:21 Amerongen 15:44 Doorn 16:18 Amersfoort 16:43 Utrecht 17:10 Finish Utrecht Science Park 17:20

Favorieten

Ondanks de kleine klimmetjes op de Utrechtse heuvelrug kan het haast niet anders dan dat deze etappe een sprint gaat worden. In een Vuelta met weinig mogelijkheden voor sprinters lijken de sprinters alle kansen te moeten pakken die ze hebben. De aankomst is ook niet technisch wat de kansen van vluchters verkleint.

Sprinters als Tim Merlier of Pascal Ackerman lijken de meeste kans te maken op een overwinning. Hoewel Nederlandse topsprinters als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen niet mee lijken te doen is er toch kans op Nederlands succes. Mike Teunissen zou kunnen proberen om net als in de Tour van 2021 voor het peloton uit te sprinten om zo de zege voor de neus van de pure sprinters te kapen.

