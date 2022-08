Ad

Roglic moest eerder dit jaar tijdens de Tour de France nog opgeven met een rugblessure. De Sloveen van Jumbo-Visma kwam hard ten val in de kasseienrit naar Wallers-Arenberg. Roglic fietste nog een paar dagen door, maar gaf er na de veertiende etappe uiteindelijk toch de brui aan.

Vuelta a España La Vuelta | "Eén of meer etappes winnen en ervaring opdoen" - Doelen van Hayter 17 UUR GELEDEN

“Ik voel me nu in ieder geval beter dan toen”, vertelt Roglic. “Het is hersteld, soms voel ik nog wel iets, maar we zien in de komende dagen wel hoe het loopt."

Tour de France | Hier zoekt Roglic een stoel op om zijn schouder terug in de kom te duwen

Gemist succes

Door de opgave in de Tour, miste de 32-jarige kopman het grote succes van zijn ploeggenoten Jonas Vingegaard en Wout van Aert. De Deen Vingegaard won het eindklassement in Frankrijk en Van Aert pakte met overmacht de groene puntentrui.

"Natuurlijk had ik daar tot het einde onderdeel van uit willen maken, maar ik kon op een gegeven moment geen kilometer meer fietsen. Ik moest de situatie nu eenmaal accepteren, maar ik was ontzettend blij met de successen van onze ploeg in de Tour."

Tour de France | “Herstellen voor de Vuelta” - Onderonsje tussen Roglic en Contador

Ploegentijdrit

De Vuelta a España begint vanavond met een ploegentijdrit in Utrecht. “Dat is direct een belangrijke dag voor de klassementsmannen. De zwaardere etappes komen pas later, maar het is belangrijk om met een goed resultaat aan een grote ronde te beginnen.”

Dan moet het voor Jumbo-Visma wel beter gaan dan tijdens de ploegentijdrit van 2019 waar vier renners, door een natte plek op de weg, onderuit gingen. Roglic verloor direct veertig seconden, maar wist de Vuelta alsnog, met dik twee minuten voorsprong op nummer twee Alejandro Valverde, te winnen.

Vuelta a España | Gehele Jumbo-Visma ploeg onderuit in ploegentijdrit

Evenaring record

Mocht Roglic de Vuelta dit jaar net als in 2019, 2020 en 2021 winnend afsluiten, dan evenaart hij het record van de Spanjaard Roberto Heras. Voor de kopman van Jumbo-Visma geeft dat wel degelijk extra motivatie.

“Het is uiteraard iets speciaals om mederecordhouder te worden. Ik mik op een vierde eindwinst, dat is sowieso het doel.”

Concurrentie

Over zijn concurrenten op eindwinst praat de Sloveen liever niet zoveel. “Ik ben niet echt bezig met mijn tegenstanders. Ik kijk gewoon naar mijzelf, want dat is het enige wat je uiteindelijk in de hand hebt. Ik denk dat het een spannende strijd wordt.”

Wel liet Roglic iets los over de Belgische hoop in grote rondes, Remco Evenepoel. “We beginnen deze Vuelta allemaal vanaf nul. We hebben allemaal dezelfde kansen. Remco hoeft niemand iets te bewijzen, hij heeft allang laten zien dat hij supersterk is op vrijwel alle terreinen.”

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | "Eén of meer etappes winnen en ervaring opdoen" - Doelen van Hayter 17 UUR GELEDEN