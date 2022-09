Van Vleuten wist op een bijzondere wijze en met een gebroken elleboog het wereldkampioenschap in Wollongong toch te winnen. Echter was de valpartij in de mixed relay en de daarbij behorende fysieke problemen niet de enige reden van ophef rondom de Movistar-renster.

Te oranje

Al vroeg in de rit werd ze namelijk door de wedstrijdleiding erop gewezen dat haar tijdritpak dat ze had aangetrokken te veel zou afwijken van de kleding van haar ploeggenoten. Van pak wisselen bleek niet tot de mogelijkheden te behoren en dus trok ze maar een gewoon shirtje over haar snelpak heen. Opgelost zou je zeggen.

Tijdens de rit viel het velen al op dat ook de sokken van Van Vleuten vrij hoog opgetrokken waren. Iets wat van de UCI officieel ook niet mag. Er is namelijk een regel dat de sokken niet hoger dan het midden van het scheenbeen mogen komen. Iets wat bij Van Vleuten duidelijk niet het geval was. Toch is daar tijdens de koers niks van opgemerkt door de jury.

Kledingkeuzes

Achteraf krijgt de kersvers wereldkampioene alsnog een boete voor beide kledingkeuzes. Van Vleuten zal hoogstwaarschijnlijk geen seconde slaap verliezen vanwege deze boetes. Helemaal omdat er in het reglementenboek van de UCI ook andere, en strengere, straffen terug te vinden zijn voor dit soort overtredingen. Denk aan uitsluiting en diskwalificatie.

Regenboog

De sokken zullen in de volgende rit van Van Vleuten vast een maatje kleiner zijn. Eén ding is zeker. De trui die ze dan aan heeft, wordt gekenmerkt door de prachtige regenboog.

