Van Vleuten had gekozen om haar tijdritpak aan te doen tijdens de wegrit. De aerodynamica van zo'n pak uit één stuk kan veel energie schelen op een lange koers. Alleen is de opmaak en de kleur van dit pak anders dan het 'normale' wegshirt van de Nederlandse ploeg. De rug van Van Vleuten kleurde in het tijdritpak volledig oranje en volgens de wedstrijdleiding was dit te verschillend vergeleken met haar ploeggenotes.

Het gesprek met ploegleider Loes Gunnewijk was te beluisteren met de live beelden.

Van Vleuten dacht dat ze nog een ander snelpak in de auto had liggen, maar de ploegleider moest dat ontkennen. 'Tsja, naakt is ook geen optie' was de reactie van Van Vleuten terwijl ze haar schouders ophaalde. De oplossing was het aantrekken van het standaard wielershirt over haar tijdritpak heen. Niet ideaal qua warmte en aerodynamica.

Achteraf maakte het blijkbaar allemaal niet uit, want Annemiek van Vleuten liet in de finale van de wegrit zien dat niks onmogelijk is

