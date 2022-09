Van der Poel is vroeg afgestapt tijdens de wegrit van het wereldkampioenschap in Wollongong. De Nederlandse kopman heeft 's nachts een aantal uur op het politiebureau gezeten omdat er een incident is geweest met twee kinderen die op de gang van zijn hotel geluid aan het maken waren en meerdere keren op zijn deur zouden hebben gebonst.

WK Wielrennen | Mathieu van der Poel stapt na iets meer dan 30 kilometer af

Ad

Bauke Mollema

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Stewart komt ten val door onhandige fan met Australische vlag 2 UUR GELEDEN

Bauke Mollema vertelde aan de NOS dat hij een slechte mop te horen kreeg toen Van der Poel in de camper voor de start aan hem vertelde wat er die nacht gebeurd was. "Als je zo’n verhaal hoort, denk je het is zo bizar, ze maken een geintje. Ik weet niet exact wat er gebeurd is of hoe het nu verder loopt, maar het is natuurlijk jammer dat je hem daardoor zo vroeg verliest. We hadden zeker het plan om met Mathieu mee te doen voor de medailles. Als je zo’n nacht hebt zit dat er natuurlijk niet meer in.”

Zelf heeft Mollema nergens last van gehad. "Ik heb verder prima geslapen. We lagen allemaal een beetje verspreid, ik weet alleen waar ik zelf lag.”

Dylan van Baarle

Dylan van Baarle wist nergens vanaf. Tegen het AD was zijn eerste reactie: "Mathieu opgepakt? Ik weet van niks."

Wel wist hij dat Van der Poel op een andere etage sliep: "Hij sliep bij zijn vriendin op een andere etage. Ik heb heerlijk geslapen.”

WK Wielrennen | Roodhooft over situatie Van der Poel: "Hij is mentaal gebroken"

Koos Moerenhout

Ook bondscoach Koos Moerenhout kreeg eigenlijk achteraf pas te horen wat er gebeurd was. "Ik kreeg een berichtje van Mathieu, maar toen was het kwaad al geschied. Anders hadden wij wel iets geregeld. Nu kwamen we in een situatie terecht waar we niet in wilden zitten.”

Adrie van der Poel

Adrie van der Poel sprak met Wielerflits over het incident: "Hoe ik Mathieu ken en hoe ik hem ook zie in dat interview bij de NOS, dat past wel bij hem. Hij zal heel kwaad geweest zijn, maar ik ga er niet vanuit dat hij kinderen loopt te duwen of wat je er nog meer bij kunt verzinnen. Daar geloof ik dus helemaal niets van."

De vader van Mathieu heeft zelf nog geen contact gehad met zijn zoon. "Ik heb hem een paar berichtjes gestuurd, maar hij heeft daarop nog niet geantwoord. Dat snap ik ook wel. Ik hoop alleen maar dat hij er niet te veel onder lijdt. Maar ook dat komt wel weer in orde.”

WK wielrennen | Bekijk samenvatting van alweer zegetocht Evenepoel terwijl Van der Poel afstapt

Andere kamer

Van der Poel lag op een andere verdieping dan de andere mensen van de Nederlandse selectie. Dit kwam omdat hij lichtelijk verkouden aankwam in Australië. Normaal gesproken zou Van der Poel op dezelfde kamer liggen als Jan Maas maar uit voorzorgsmaatregelen met die verkoudheid sliep hij op de hotelkamer van zijn vriendin in hetzelfde hotel maar dus een andere verdieping. Omdat alles dus op een andere verdieping heeft plaatsgevonden en in de nacht terwijl de meeste mensen al liggen te slapen wist niemand van het voorval af tot de volgende ochtend.

WAAR KIJK JE?

Elke seconde van het WK wielrennen in Australië is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kun je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Stewart komt ten val door onhandige fan met Australische vlag 2 UUR GELEDEN