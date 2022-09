Mathieu van der Poel won in zijn carrière onder andere twee keer de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche, de Amstel Gold Race, een Touretappe en werd bovendien vier keer wereldkampioen in het veldrijden. De wereldtitel op de weg ontbreekt nog echter.

“Het is misschien wel de moeilijkste wedstrijd van het jaar om te winnen. Ik hoop dat ik dat ooit kan afvinken van mijn lijstje. Ik word ook een dagje ouder, dus de kansen om die trui ooit te pakken, slinken ieder jaar”, zegt Van der Poel tegen de Nederlandse pers in zijn hotel.

Hongerklop

Van der Poel doet in Wollongong nog maar voor de derde keer mee aan het wereldkampioenschap op de weg. Vorig jaar in Leuven werd hij achtste en in Groot-Brittannië in 2019 slechts 43e.

“Iedereen kent het verhaal van mijn hongerklop in Harrogate. In Leuven vorig jaar was ik net terug van een blessure aan mijn rug. Het was allebei de keren niet per se slecht, maar ik hoop er zondag zeker iets dichter bij te komen.”

Nog niet top

“Woensdag reed ik wattages die ik van mezelf verwacht, maar het gevoel was niet super”, zegt Van der Poel over zijn race tijdens de mixed relay. Die wedstrijd liep door een mechanisch defect van Bauke Mollema en de valpartij van Annemiek van Vleuten compleet in de soep.

“Het was nog niet top, maar ik hoop zondag helemaal in orde te zijn. Ik ben hier ook nog maar net, dus we hadden dit wel ingecalculeerd. Ik ken mijn eigen lichaam goed, maar het is nog steeds geen exacte wetenschap. Dat hebben we wel gezien in de Tour, toen was ik echt slecht. Toch heb ik wel het gevoel dat het goed gaat komen”, sluit de Nederlander positief af.

