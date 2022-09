Parcours

Het parcours in Australië is met 164,3 kilometer een stukje langer dan vorig seizoen en ook qua hoogtemeters is er een schepje bovenop gedaan. De twee grootste veroorzakers van die hoogtemeters zijn Mount Keira en Mount Pleasant.

In het begin van de wegrit na zo’n dertig kilometer moeten de renners de Mount Keira beslechten. De beklimming is 6,5 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 6,2 procent. In de omloop die daarna zes keer volgt, passeert het peloton de Mount Pleasant. Een muur van 1,1 kilometer aan een stijging van 8,6 procent. Hier kan de beslissing in de koers zeker gemaakt worden.

Favorieten

Voor Annemiek van Vleuten had het parcours in Wollongong wellicht nog wel iets zwaarder gemogen. De Mount Keira ligt erg vroeg in de wedstrijd en daar solo gaan lijkt een onmogelijke opgave. Wanneer Van Vleuten met een klein groepje bij de finish komt, zijn er waarschijnlijk vrouwen met snellere sprintersbenen, maar onderschat de oud-wereldkampioen nooit.

Het is echter nog niet helemaal duidelijk of Van Vleuten aan de start verschijnt. De renster van Movistar kwam in de mixed relay ploegentijdrit hard ten val en hield daar een breuk in de elleboog aan over.

De Nederlandse ploeg heeft naast Van Vleuten ook nog een aantal andere ijzersterke ijzers in het vuur. Een goede Marianne Vos moet de venijnige Mount Pleasant perfect aankunnen en wie klopt de renster van Jumbo-Visma dan aan de meet?

En dan is er nog een toprenner die wel eens de lachende derde kan worden. Demi Vollering was in de Tour de France Femmes de 'best of the rest' en kan in de schaduw van Van Vleuten en Vos onbezorgd voor de aanval kiezen. En als ze dan een kleine voorsprong heeft, haal haar dan nog maar eens terug.

De Italiaanse ploeg sleepte vorig jaar met Balsamo de wereldtitel binnen en wil dat kunstje dit jaar graag nog eens herhalen. Met diezelfde Elisa Balsamo en haar ploeggenoten Silvia Persico en Elisa Longo Borghini hebben de Italianen daarvoor meerdere paarden om op te wedden.

Dat Balsamo rap is in de sprint weet Vos maar al te goed van het wereldkampioenschap in België. De Nederlandse ploeg hoopt de Italiaanse dan ook al gelost te hebben in de finale. Longo Borghini en Persico kunnen lang aanhaken bergop, dat bewezen beide dames tijdens de Tour de France Femmes en de Vuelta Challenge dit jaar.

De Australiërs mogen zaterdag hopen op een wereldkampioen uit eigen land. Grace Brown is in topvorm getuige haar tweede plaats bij de tijdrit en haar etappewinst in de Vuelta Challenge. Bij de Belgen is het uitkijken naar Lotte Kopecky, als zij de beklimmingen weet te overleven, is ze direct de topfavoriet aan de meet.

Andere namen om rekening mee te houden bij de wegwedstrijd zijn Cecile Uttrup Ludwig (Denemarken), Juliette Labous (Frankrijk) Maví Garcia (Spanje) en Katarzyna Niewiadoma (Polen).

Beloften

Omdat er bij de vrouwen geen aparte wedstrijd is voor de beloften wordt er zaterdagochtend om twee titels gestreden in dezelfde wedstrijd. De beste jongere mag zich namelijk een jaar lang wereldkampioen voor beloften noemen. Bij de Nederlanders kijken we dan vooral naar Shirin van Anrooij. De twintigjarige Zeeuwse werd woensdag al tweede in de tijdrit.

Die tijdrit werd gewonnen door de Italiaanse Vittoria Guazzini die daarmee ook gelijk een kandidaat is voor de wereldititel op de weg. Andere kanshebbers zijn Julie de Wilde (België), Simone Boilard (Canada) en Ricarda Bauernfeind (Duitsland). De vraag is echter of deze vrouwen voor hun eigen titel mogen rijden van de ploeg.

Start & Finish

Voor wie het begin van de wegwedstrijd bij de vrouwen wilt volgen, staat de wekker zaterdagochtend vroeg. Het peloton begint om 04:25 uur aan de strijd om de regenboogtrui. De laatste honderd kilometer meepakken, is prima te doen. De verwachte finish van de renners is 09:00 uur.

Waar kijk je?

Elke seconde van het WK wielrennen in Australië is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kun je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

