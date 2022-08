Wielrennen

De verrassing van de Vuelta

In 2015 kondigde Tom Dumoulin zich definitief aan als ronderenner. Tot dit moment was het toch vooral de tijdrijder Tom Dumoulin, maar nu liet hij zien ook bergop zijn mannetje te staan. In de negende etappe naar Cumbre del Sol lijkt een versnelling van Chris Froome te machtig voor Dumoulin, maar de Nederlander blijft knokken en boekt op zeer indrukwekkende wijze zijn eerste etappezege in een grote ronde.

Dumoulin toont klasse in koninginnerit

Een jaar later laat Dumoulin opnieuw zien dat hij meer is dan slechts een tijdrijder. De negende etappe van de Tour de France geldt als koninginnerit en finisht in Andorra. TomDumoulin valt aan en komt in de stromende regen solo over de streep. Een iconisch beeld is geboren en daarmee ook de droom om zich ook in de grootste wielerronde met de beste renners te meten.

Geschiedenis in de Giro

Het absolute hoogtepunt van de carrière van Dumoulin vindt een seizoen later plaats. In dienst van Team Sunweb wordt Dumoulin voorafgaand aan de Giro d'Italia als een serieuze kanshebber voor de eindzege gezien. Gedurende drie weken laat Dumoulin zien bij de beste renners ter wereld te horen, maar onderweg is er de nodige pech. Zo moet hij tijdens een etappe van de fiets af voor een sanitaire stop en wordt er veel tijd verloren.

Dumoulin begint daarom als vierde aan de afsluitende tijdrit in Milaan. In de modestad laat hij echter zien het tijdrijden nog zeker niet verleerd te zijn. Dumoulin veegt de vloer aan met Quintana, Nibali en Pinot en wordt de eerste Nederlander die de Giro d'Italia op zijn naam schrijft. In de tijdrit zelf wordt hij tweede achter zijn goede vriend Jos van Emden. Het Nederlandse feestje is compleet.

De beste van de wereld in Bergen

2017 was voor Tom Dumoulin een onvervalst topjaar. Een paar maanden na zijn overwinning in de Giro d'Italia staat in het Noorse Bergen het wereldkampioenschap op het programma. Dumoulin staat aan de start van de individuele tijdrit en heeft maar één doel. Hij wil wereldkampioen worden.

Het parcours eindigt met een klimgedeelte en dus is er vooraf veel discussie over het al dan niet wisselen van fiets. Dumoulin trekt zich hier echter niets van aan. Hij blijft stoïcijns op zijn tijdritfiets zitten en rijdt al zijn concurrentie op grote achterstand. Een jaar lang mag de Nederlander rijden in de regenboogtrui.

Tijdrit 2018

In 2018 laat Dumoulin zien dat hij ook op het allerhoogste podium bij de beste ronderenners van dat moment hoort. In de Tour de France gaat hij voor het geel, maar uiteindelijk moet hij zijn meerdere erkennen in Geraint Thomas. Desondanks boekt Dumoulin een prachtig resultaat door tweede te worden. In de voorlaatste rit stelt hij de tweede plek veilig door opnieuw een individuele tijdrit te winnen.

