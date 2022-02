Beijing 2022

Frenzel won goud in 2014 en 2018. Bovendien zegevierde hij vier jaar geleden met Duitsland tijdens de team relay. Hij moet nu twee negatieve tests laten zien om alsnog mee te kunnen doen in Peking. Hetzelfde geldt voor Weber.

Hopeloze situatie

Ook de Noor Riiber heeft het slechte nieuws over zijn rivalen gehoord. “Het is bizar dat de beste atleten in isolatie zitten. Vermoedelijk hebben we het opgelopen tijdens de laatste wereldbeker in Seefeld. Het is een hopeloze situatie.”



De grote favoriet voor goud vindt dat het onderdeel verplaatst moet worden. “Met zoveel infecties is het beter om de Noordse combinatie te verplaatsen naar het einde van de Spelen zodat de beste atleten kunnen meedoen. Het doet pijn dat de Olympische Spelen al gaan beginnen.”

Drie medailles op het spel





Er staan tijdens de Olympische Spelen drie gouden medailles in de Noordse combinatie op het spel, vanaf woensdag 9 februari. Twee medailles zijn gereserveerd voor de individuele wedstrijd, waarbij het verschil wordt gemaakt door schansspringen vanaf de kleine of grote schans gevolgd door een langlaufwedstrijd van 10 kilometer. Ook is er een teamwedstrijd, waarbij wordt gesprongen vanaf de grote schans gevolgd door 5 kilometer langlaufen. Het aantal positieve coronatests op de Olympische Spelen loopt inmiddels gestaag op. Gelukkig blijft dit onheil TeamNL vooralsnog bespaard.

