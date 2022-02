Premium Schaatsen 10000m | Mannen 08:55-11:13

Achtergrond

De topfavoriet op de 10000 meter is Nils van der Poel . De wereldrecordhouder op de langste afstand bij het langebaanschaatsen liet tijdens 5000m al zien dat het met de vorm wel goed zit. In een olympisch record reed Van der Poel toen naar het goud. Ondanks zijn overwinning was Zweed niet geheel te spreken over de gang van zaken wat betreft de Nederlandse delegatie bij het schaatsen en de ijsmeester van Beijing 2022.

Het was Patrick Roest die slechts 0.47 seconden langer deed over zijn olympische 5000m. De zilveren medaillewinnaar heeft dus nog een appeltje te schillen met Van der Poel : "Ik zit gewoon dichter bij Van der Poel dan dat ik het hele jaar heb gezeten. De 10000m is zijn (Van der Poel) favoriete afstand, dus ik weet dat het heel lastig is om hem te verslaan. Maar het voelt niet onmogelijk", zegt Patrick Roest tegen het AD.

Bergsma

De andere Nederlandse medaillehoop is Jorrit Bergsma. De van origine marathonschaatser viel eerder tijdens deze Winterspelen nogal tegen op de 5 kilometer. Hij bleef ver bij de medailles verwijderd, waardoor er vraagtekens staan bij zijn vorm. Bergsma kende eerder grote successen op de 10000m. In Sochi won de 36-jarige Fries de olympische titel. Vier jaar later in PyeongChang was zilver het hoogst haalbare.

Ted-Jan Bloemen werd vier jaar geleden de olympisch kampioen op de 10000m. De voor Canada uitkomende Bloemen is van origine een Nederlander. In 2014 emigreerde Bloemen naar het geboorteland van zijn vader. Op die manier kon hij een dubbele nationaliteit aanvragen en komt hij sinds augustus 2014 uit voor Canada.

Loting - start 09:00 uur Nederlandse tijd

Rit 1: Peter Michael - Graeme Fish

Rit 2: Michele Malfatti - Patrick Roest

Rit 3: Ryosuke Tsuchiya - Patrick Beckert

DWEILPAUZE

Rit 4: Alexander Rumyantsev - Jorrit Bergsma

Rit 5: Nils van der Poel - Davide Ghiotto

Rit 6: Ted-Jan Bloemen - Bart Swings

Waar kijk je?

