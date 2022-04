“We weten allemaal dat er vergelijkingen gemaakt worden tussen Nadal en Alcaraz , maar voor hem zelf is het belangrijk om daar verre van te blijven. Hij moet zijn eigen weg bewandelen”, aldus Corretja.

Volgens de oud-tennisser staat Nadal op eenzame hoogte van het Spaanse tennis. “Ik weet zeker dat Alcaraz een grotere carrière tegemoet gaat dan alle andere Spaanse tennissers die niet Nadal heten. Rafa is een andere dimensie, dus die vergelijking moeten we voorlopig met rust laten. Maar ik weet 100 procent zeker dat hij de nummer één van de wereld gaat worden en een Grand Slam gaat winnen.”

Ad

Tennis | Ook twaalfjarig broertje van Alcaraz kan een prima balletje slaan

Roland-Garros Tennis | “Medvedev moet zijn spel verbeteren” - Wilander met blik op Roland Garros 29/03/2022 OM 08:37

Onder de indruk

Corretja is onder de indruk van de mentale kracht van de jonge Spanjaard: “Als je hem hoort praten na wedstrijden kan je zien hoeveel zelfvertrouwen hij heeft. Hij gelooft dat hij iedereen op de wereld kan verslaan. Het doet er niet toe op welke ondergrond er wordt gespeeld of welk toernooi het is.”

“Op dit moment zie ik geen zwakke punten in zijn spel. Hij beweegt goed, hij slaat goed en hij heeft een service die goed genoeg is voor gravel. Hij kan dropshots slaan, zijn backhand is goed en hij verdedigt uitstekend. Alcaraz op dit moment verslaan is erg moeilijk”, vervolgt Corretja.

Miami | Alcaraz heeft grootse plannen - "Wil Grand Slam winnen"

Roland Garros

Corretja ziet kansen voor Alcaraz tijdens Roland Garros volgende maand, maar er zijn meer titelkandidaten. “Hopelijk kan Nadal spelen en krikt hij zijn niveau nog een beetje op. Het was ongelofelijk dat Novak Djokovic überhaupt kon spelen vorige week en zelfs de finale haalde."

"Daarnaast is Andrey Rublev natuurlijk in bloedvorm en Stefanos Tsitsipas zal ook goed zijn. Maar ik twijfel er niet over dat Alcaraz bij de topvijf van grootste kanshebbers zit.”

WAAR KIJK JE?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | “Djokovic is plots de grote favoriet” - Wilander voorspelt 21ste Grand Slam 28/03/2022 OM 10:49