Bij die Eurosport-poll voorspelde Kyrgios een overwinning van de Spanjaard. "Kies je US Open-winnaar", zei de post: "Je kunt er maar één kiezen!" Als je de reacties naast de post geloofde, was 22-voudig Grand Slam-winnaar Rafael Nadal de favoriet in New York.

Maar niet voor Kyrgios. De Wimbledon-finalist deelde de afbeelding in zijn verhaal en antwoordde: "Alcaraz." In plaats van Daniil Medvedev of 22-voudig Grand Slam-winnaar Nadal koos de Australiër de jonge Spanjaard als winnaar van het toernooi in New York.

Alcaraz won inderdaad en werd daarmee ook de jongste Grand Slam-winnaar met 19 jaar en 129 dagen sinds Rafael Nadal, die in 2005 met zijn 19 jaar en drie dagen Roland Garros won. Daarnaast is Alcaraz door zijn zege nu ook de jongste speler ooit die bovenaan de wereldranglijst staat.

Nick Kyrgios ziet Carlos Alcaraz als een van de favorieten voor de titel in New York. Foto: Eurosport

"Ik heb het je gezegd"

"Ik heb niet het hele bericht gelezen", zei de Spanjaard tijdens de persconferentie na zijn wedstrijd. "Maar ik las dat hij zei: 'Ik heb het je toch gezegd", aldus een lachende Spanjaard.

Na afloop was het Spaanse wonderkind blij, maar ook ambitieus. Hier heb ik van gedroomd als kind. Het is iets waar ik heel hard voor heb gewerkt samen met mijn team en mijn familie.

Voor nu ga ik genieten van dit moment, maar tuurlijk ben ik hongerig naar meer. Ik wil nog jaren in de top blijven."

US Open | Alcaraz beleeft doorbraak in New York en pakt naast eerste Slam ook nummer 1-positie

