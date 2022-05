Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop Over Kop 13:10-17:45

Ad

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is vrijdag rond 13:10 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Van der Poel dolblij met overwinning van ploeggenoot Oldani EEN UUR GELEDEN

Achtergrond

De dertiende etappe van de Giro d’Italia herbergt voor ieder wat wils, maar belangrijk voor de mannen met fitte en snelle benen: het tweede deel van het parcours is vlak. Dit integendeel tot bijvoorbeeld eerder deze week, toen juist de aanloop vlak was en daarna diverse heuveltjes moesten worden bedwongen.

De route doet denken aan een omgekeerde finale van Milaan-Sanremo en dat is niet geheel zonder reden, want er wordt gestart in de finishplaats. Sanremo dus. De Colle di Nava is de scherprechter van de dag of zou dat moeten zijn. Ongetwijfeld is deze klim van derde categorie aanleiding voor diverse aanvallers en avonturiers om het erop te wagen, maar iedereen weet dat de dag daarna nog niet ten einde is...

Giro d’Italia | Het profiel van rit dertien - colletje moet na start in Sanremo voor spanning zorgen

Démare

Niet omdat er nog allerlei uitdagingen opdoemen, maar vooral omdat het daarna nog zo’n honderd kilometer is tot Cuneo en er dus voldoende tijd resteert om een kopgroepje te achterhalen. Mede daarom staat ook iemand als Arnaud Démare vandaag op het lijstje met favorieten en lijkt de uitdaging voor Van der Poel beperkt. Je kunt ook niet iedere dag ten aanval trekken… zou je denken.

Of hoeft MVDP voor de verandering niet eens aan te vallen? Het profiel verraadt dat de laatste twee kilometer een stijgingspercentage hebben van 2,2 procent. Dit gaat dus van invloed zijn op een mogelijke sprint, net als de rotonde waarop in de laatste kilometer een 180-gradenbocht moet worden gemaakt.

Andere mannen om in het oog te houden zijn Alberto Dainese, Fernando Gaviria en Simone Consonni.

Giro d’Italia | Samenvatting rit 12 - Oldani klopt Leemreize, Kelderman loopt in en MVDP haakt af

Algemeen klassement

1. Juan Pedro Lopez 46:43:12

2. Richard Carapaz +00:12

3. Joao Almeida +00:12

4. Romain Bardet +00:14

5. Jai Hindley +00:20

6. Guilaume Martin +00:28

7. Mikel Landa +00:29

8. Domenico Pozzovivo +00:54

9. Emanuel Buchmann +01:09

10. Pello Bilbao +01:22

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Klimmers zijn weer eens aan zet - check profiel van etappe naar Cogne 2 UUR GELEDEN