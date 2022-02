Dit artikel wordt aangevuld tot en met het einde van de 1500 meter.

Ad

Favorieten

Beijing 2022 Beijing 2022 | Interview van der Poel wordt verstoord door premier Zweden EEN UUR GELEDEN

Miho Takagi is de grote favoriet voor goud. De Japanse werd vier jaar geleden nog tweede, maar is de laatste jaren uitgegroeid tot een dominante grootmacht op de schaatsmijl. Takagi won alle wereldbekerwedstrijden waar ze aan meedeed dit jaar en is houdster van het wereldrecord. Alles minder dan goud zal voor de Japanse een gigantische teleurstelling zijn.

Ze wordt uitgedaagd door onze eigen Ireen Wüst . Wüst won vier jaar geleden goud op deze afstand en dat was haar vierde Olympische Spelen op rij met een gouden medaille. Als het Wüst in Peking opnieuw lukt een afstand te winnen, is ze de eerste vrouw in de geschiedenis van de Olympische Spelen die vijf keer achter elkaar olympisch kampioen wordt.

Een derde kanshebber is de Amerikaanse Brittany Bowe . Bowe is al jarenlang wereldtop op de middellange afstanden, maar ze kon zichzelf nooit belonen met een gouden medaille. Inmiddels is ze al 33 jaar oud en dus zijn deze Olympische Spelen misschien wel haar laatste kans om een kroon om de carrière te zetten.

Loting

Rit 1: Ellia Smeding (GBR) - Yu Ting Huang (TPE)

Rit 2: Sandrine Tas (BEL) - Magdalena Czyszczon (POL)

Rit 3: Sofie Karoline Haugen (NOO) - Michelle Uhrig (DUI)

Rit 4: Elena Sokhryakova (RUS) - Ekaterina Sloeva (WRU)

Rit 5: Mia Kilburg (VS) - Maryna Zuyeva (WRU)

Rit 6: Maddison Pearman (CAN) - Ahenaer Adaka (CHI)

Rit 7: Evgeniia Lalenkova (RUS) - Yekaterina Aidova (KAZ)

Rit 8: Nikola Zdrahalova (TSJ) - Natalia Czerwonka (POL)



Dweilpauze



Rit 9: Marijke Groenewoud (NED) - Qi Yin (CHI)

Rit 10: Mei Han (CHI) - Nana Takagi (JAP)

Rit 11: Antoinette de Jong (NED) - Nadezhda Morozova (KAZ)

Rit 12: Ireen Wüst (NED) - Ivanie Blondin (Canada)

Rit 13: Ayano Sato (JAP) - Francesca Lollobrigida (ITA)

Rit 14: Brittany Bowe (VS) - Ragne Wiklund (NOO)

Rit 15: Elizaveta Golubeva (RUS) - Miho Takagi (JAP)

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Interview van der Poel wordt verstoord door premier Zweden 2 UUR GELEDEN