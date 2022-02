Beijing 2022

Dit artikel wordt voorzien van updates tot en met het einde van de 5000 meter voor vrouwen.

Vanwege het marathonverleden van Irene Schouten is ze op de 5000 meter zo mogelijk nog duidelijker favoriet dan op de 3000 meter. Net als eerder deze week rijdt ze in de laatste rit en weet ze dus precies wat de concurrentie gedaan heeft. Dit kan een voordeel zijn bij het indelen van de race, maar zoals we eerder zagen, kunnen toptijden ook verlammend werken. Ireen Wüst en Kjeld Nuis veroveren op deze manier hun oylmpische titel.

Naast Schouten zien we ook Sanne in 't Hof in actie op de langste afstand bij de vrouwen. In 't Hof is pas 24 jaar en maakt haar olympisch debuut in Peking. Er mag niet te veel van haar verwacht worden, maar wie weet kan ze net als Esmee Visser vier jaar geleden wel verrassen. In Pyeongchang kwam de toen pas 22-jarige Visser verrassend als olympisch kampioen uit de bus op deze afstand. Dit keer is Visser er helaas niet bij om haar titel te verdedigen. Na het succes van Zuid-Korea had Visser te kampen met blessures en mentale problemen.

Loting

Rit 1: Momoka Horikawa (JAP) - Maryna Zuyeva (WRU)

Rit 2: Mei Han (CHI) - Magdalena Czyszczon (POL)

Rit 3: Sanne in 't Hof (NED) - Natalia Voronina (RUS)

Rit 4: Martina Sablikova (TSJ) - Misaki Oshigiri (JAP)

Rit 5: Isabelle Weidemann (CAN) - Ragne Wiklund (NOO)

Rit 6: Irene Schouten (NED) - Fancesca Lollobrigida (ITA)

Waar kijk je?

