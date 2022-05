Head 2 Head

De kwartfinale in Parijs is de 59e keer dat Nadal en Djokovic tegenover elkaar staan.Djokovic won 30 van de voorgaande 58 potjes. Nadal was in de andere 28 de beste. Op Roland Garros stonden de twee negen keer samen op de baan. Nadal was in de meeste van die wedstrijden duidelijk de beste. Hij won negen van de zeven wedstrijden. Drie van de negen ontmoetingen waren finales, die werden allemaal gewonnen door de Spanjaard. De laatste keer dat ze tegen elkaar speelden was op Roland Garros een jaar geleden. In de halve finale was Djokovic in vier sets te sterk.

De wedstrijd wordt in het avondprogramma gespeeld. Beide atleten zagen voor de wedstrijd op tegen het spelen van avondwedstrijden. Door de hogere luchtvochtigheid stuitert de bal minder hoog en wordt de baan nog trager. Dat de wedstrijd ondanks deze bezwaren toch 's avonds gespeeld wordt heeft te maken met tv-rechten. Amazon heeft de rechten gekocht van tien avondwedstrijden. Zij zouden bij de organisatie hebben aangedrongen om de kraker in het avondprogramma te laten plaatsvinden.

Vorige rondes

Novak Djokovic kent to dusver een heel sterk toernooi. De Serviër verloor nog geen set en kwam nog niet in de problemen. Zijn lastigste tegenstander, Diego Schwartzman (15), zette hij ook eenvoudig in drie sets aan de kant. Nadal kende tot zijn vorige wedstrijd ook een sterk toernooi. In de derde ronde schakelde hij Botic van de Zandschulp (26) uit met overtuigende cijfers. Zondagavond had hij zeer veel moeite met de jonge Canadees Felix Auger-Aliassime (9). Nadal had in die wedstrijd vijf sets nodig.

Waar kijk je?

