Dat Kyrgios gezegend is met een oneerlijke dosis tennistalent is al tien jaar bekend. Dat hij de meest polariserende figuur in de sport is, spreekt inmiddels ook voor zich. Maar dat er anno 2022 nog rekening gehouden moest worden met een finaleplaats op een major? Op Wimbledon?! Het is wonderlijk maar waar, dat alleen Kyrgios nog tussen Djokovic en Grand Slam-titel #21 staat.

Het pad van Kyrgios richting eindstrijd was — zacht gezegd — turbulent. Zo werd hij in de eerste ronde bijna uitgeschakeld door wildcard-speler Paul Jubb in vijf sets, overleefde hij in de derde ronde de nodige directe aanslagen op het lijf door Stefanos Tsitsipas en dwong bij de laatste 16 Brandon Nakashima de man uit Canberra — en zijn pijnlijke schouder — tot een nieuwe vijfsetter.

Wimbledon | Tsitsipas probeert lichaam Kyrgios meermaals op topsnelheid te raken

Nadal

Nadat Kyrgios in de kwartfinale efficiënt afrekende met de Chileen Cristian Garin, wachtte een appetijtelijk affiche met Rafael Nadal… de wedstrijd die nooit was. Een nare buikspierblessure deed de Spanjaard beslissen het toernooi vroegtijdig vaarwel te zeggen.

Hoezeer Kyrgios — en de gehele tenniswereld met hem — ook baalde dat hij niet voor een derde keer op Centre Court zou uitkomen tegen de 22-voudig Grand Slam-kampioen, kon hij de adempauze goed gebruiken.

Het eeuwige enfant terrible, dat traditiegetrouw bovenaan staat op de boetelijst van het toernooi wegens meervoudig wangedrag en het schenden van kledingvoorschriften, zal elk beetje energie hard nodig hebben tegen Djokovic.

De topseed, winnaar van de laatste drie edities van Wimbledon, moet op zijn beurt als de wiedeweerga weer een Grand Slam-titel aan zijn palmares toevoegen om Nadal in zicht te houden in hun tweestrijd om het all time record.

AusOpen | Vorig jaar besloot Kyrgios voor een partij nog om Djokovic belachelijk te maken

Bromance

Het slechte nieuws voor Djokovic is dat hij in Kyrgios een onwaarschijnlijke angstgegner vindt. De twee eerdere ontmoetingen — beiden op hardcourt in 2017 — gingen in straight sets verloren. Minstens zo noemenswaardig zijn de kritische woorden die Kyrgios door de jaren heen sprak over Djokovic.

Zo liet hij in de bekende tennispodcast No Challenges Remaining weten dat de man uit Belgrado een “zieke obsessie” heeft om door de fans omarmd te worden en nooit de beste speler aller tijden kan zijn. “Hij kan niet eens van mij winnen en ik train nauwelijks!”, legde Kyrgios onder meer uit, waarna hij claimde dat Federer, Nadal en zelfs zijn maatje Murray veel betere tennissers zouden zijn.

In 2022 is alles anders. Toen Djokovic aan het begin van het jaar in de problemen kwam in Australië en werd gedeporteerd, kon hij nauwelijks op bijval van zijn collega’s rekenen. Eén grote naam stond wel paraat om de negenvoudig Australian Open-kampioen publiekelijk te steunen: Nick Kyrgios.

“We hebben absoluut een soort bromance momenteel, wat zeer vreemd is. Ik denk dat iedereen weet dat we in het verleden niet door één deur konden. Maar dat was gezond voor de sport. Elke keer dat we elkaar troffen leverde een hype op. Het was boeiend voor de media en de fans.”

“Ik heb het gevoel dat ik de enige speler was die voor hem opkwam tijdens dat drama rond de Australian Open. Op zulke momenten dwing je respect af. Niet op de tennisbaan, maar wanneer een serieuze levenscrisis speelt en iemand achter je gaat staan”, aldus Kyrgios, die sindsdien (digitaal) contact onderhoudt met Djokovic.

“Eerder deze week zei hij nog dat hij hoopte dat we beiden de finale zouden halen.”

Respect

Uiteraard werd Djokovic voor diezelfde droomfinale geconfronteerd met de uitlatingen van Kyrgios. “Ik weet niet of ik het nu al een bromance wil noemen, maar we hebben zonder meer een betere relatie dan voor januari van dit jaar. Toen ik echt moeilijke momenten beleefde in Australië, was hij één van de weinige spelers die naar buiten kwam met een steunbetuiging. Daar heb ik veel waardering en respect voor”, bevestigde de voormalig nummer één van de wereld.

In zijn 32ste Grand Slam-finale — een nieuw record — zal Djokovic zijn nieuwe bondgenootschap willen vergeten. “Ik weet wat er op het spel staat. Elk Grand Slam-toernooi dat ik speel op dit punt in mijn loopbaan weegt ontzettend zwaar. Ik weet niet hoeveel kansen ik namelijk nog zal krijgen.”

‘Ervaring’ is het sleutelwoord in de finale. Waar Djokovic er de afgelopen vijftien jaar een gewoonte van heeft gemaakt om majors te winnen, acteert Kyrgios op onbekend terrein. “Dat kan zeker lichtelijk in mijn voordeel werken”, erkende Djokovic, die er tegelijkertijd niet teveel waarde aan wil hechten.

“Wetende hoe hij is en hoe hij met zijn tennis omgaat en de houding die hij heeft, is hij nooit echt gevoelig voor druk. Hij speelt altijd de sterren van de hemel met zijn machtige service. Ik weet zeker dat hij er vol voor zal gaan en aanvallend zal spelen. Hij is een big-match player. Als je naar zijn carrière kijkt dan zie je dat hij altijd piekt tegen de wereldtoppers. Daarom geniet hij veel respect in de kleedkamer. We weten hoe gevaarlijk hij is, zeker op gras.”

Roekeloos

Ook Kyrgios beaamt voorafgaand aan de belangrijkste wedstrijd uit zijn carrière het cruciale verschil. “Ik ben rusteloos. Er gaan zo veel gedachten door mijn hoofd over de finale”, gaf de zeer gespannen Aussie eerlijk toe op vrijdag.

“Ik kan nergens anders aan denken. Ik heb mezelf zien winnen in mijn hoofd, verliezen, alles wat je maar kan bedenken. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Daar ligt vanaf het eerste moment het grootste voordeel voor Djokovic. Hij weet welke emoties hij gaat beleven. Ik niet. Ik weet er helemaal niets van.”

“Ik heb er een slapeloze nacht aan overgehouden. Ik voel me een roekeloze bal van energie op dit moment. Ik wil de trainingsbaan op en ballen slaan. Ik wil dat de wedstrijd nu is. Ik weet dat ik tot rust moet komen, maar ik wil het zo graag.”

Het is te hopen dat Kyrgios in de finale het overzicht — en daarmee zijn spel — niet verliest. Hoewel hij maar één doel heeft op zondag, zal ook Djokovic hopen op een mooi gevecht.

“In alle eerlijkheid ben ik als tennisfan heel blij dat hij in de finale staat. Hij heeft zo veel talent. We weten wat hij door de jaren heen emotioneel en mentaal allemaal heeft doorlopen en welke afleidingen hij heeft gehad. Maar puur kijkend naar de kwaliteiten die hij heeft, is dit [de Wimbledon-finale] waar hij verdient te zijn.”

Analyse

Om de preview af te sluiten een korte uitleg van de grote Djokovic zelf over welke kwaliteiten zijn 27-jarige concullega zo bijzonder maken. De beste retourneerder aller tijden is namelijk duidelijk onder de indruk.

“Zijn servicebeweging is zo vloeiend en snel. Hij kan alle hoeken maken en kan ook voorwaarts opgooien en service-volley spelen. Hij brengt zichzelf in een ideale positie om agressief te zijn of achterin te blijven. Maar hij staat altijd zo’n meter voor de baseline en het is ontzettend moeilijk om zijn opslag te lezen.”

“Ik heb niet meer tegenover hem gestaan sinds 2017, toen hij me klopte. Ik kan me voorstellen dat het nog moeilijker retourneren zal zijn op gras. Zodoende legt hij ook veel druk op de opslagbeurten van zijn tegenstanders. Daarnaast beweegt hij goed, heeft hij hele goede handjes en is hij simpelweg zeer compleet.”

Wimbledon | Verlies eerste set deert Djokovic niet onderweg naar finale tegen Kyrgios

