Premium Tennis Taylor Fritz - Rafael Nadal 17:00-20:00

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf een uur of 14:00 uur, als de eerste halve finale van start gaat. Wellicht krijg je ook voor die tijd al een update, maar vanaf het moment dat er word getennist hoef je echt niets meer te missen!

Djokovic

Novak Djokovic en Cameron Norrie zijn al zeker van een optreden in de halve eindstrijd, waarmee de gedroomde finale nog altijd tot de mogelijkheden behoort. Het zou toch prachtig zijn om Djokovic en Nadal na hun partij op Roland Garros in de finale in Londen opnieuw head to head te zien gaan?

Er zijn nog wel enkele drempels die genomen moeten worden. Taylor Fritz zet je niet zomaar aan de kant, zo zal ook Nadal beseffen. En wie weet moet hij daarna Kyrgios wel weer in toom zien te houden. Als de Australiër tenminste afrekent met Cristian Garin en gevrijwaard blijft van schouderproblemen.

Halep

Bij de vrouwen is de bekendste naam die van Simona Halep. De Roemeense is er weer helemaal bovenop en voelt zich in haar sas op het heilige gras. Halep begint dan ook als favoriete aan haar halve finale tegen Amanda Anisimova, maar een favorietenrol zegt bij de vrouwen lang niet altijd alles. Dit blijkt wel uit het feit dat Halep de enige overgebleven Grand Slam-winnares is. En we zitten nog maar bij de laatste acht.

De andere halve finale is een twist tussen Alja Tomljanovic en Elena Rybakina.

