Het gravel is alweer enkele weken verruild voor grastennis en er wordt toegewerkt naar de climax. Die climax bestaat natuurlijk twee weken lang uit Wimbledon, de Grand Slam die bij het grote publiek nog altijd het meest losmaakt. Het heilige gras in Londen blijft tot de verbeelding spreken. En terecht natuurlijk.

Bijzonder aan deze editie van Wimbledon is dat de Belarussen en Russen – dus ook nummer één van de wereld Daniil Medvedev – zijn uitgesloten van deelname en daar is niet iedereen het mee eens, ook de ATP en WTA niet. Vandaar dat in reactie hierop werd besloten om geen rankingpunten uit te delen , waardoor nóg meer dan anders de eer op het spel staat.

Het eergevoel van Rafael Nadal zorgt ervoor dat hij jaagt op zijn 23ste Grand Slam-overwinning, terwijl Novak Djokovic vastberaden is om zijn titel te prolongeren. Zeker nu het nog altijd zeer onduidelijk is of hij mag meedoen aan de US Open.

Dit kan voor Djokovic zomaar alweer de laatste kans zijn om dit kalenderjaar nog een Grand Slam te winnen. Ondertussen is wonderkind Carlos Alcaraz er sinds Roland Garros alleen maar meer van overtuigd geraakt dat hij een major op zijn naam schrijft, Wimbledon 2022 wellicht? De helaas geblesseerde Alexander Zverev kan hem de voet niet dwarszetten.

Nederlanders

Er zijn bij de mannen maar liefst drie Nederlanders vertegenwoordigd in het enkelspel. Botic van de Zandschulp is als 21ste geplaatst en heeft in Londen – net als in Parijs – dus een beschermde status. Gezelschap krijgt hij in de vorm van ‘vaste kompaan’ Tallon Griekspoor en debutant Tim van Rijthoven, die een wildcard kreeg van de organisatie na zijn sublieme toernooiwinst in Rosmalen

De Nederlanders willen niet voor elkaar onderdoen en stuwen elkaar naar een hoger niveau – en hopelijk verder in het toernooi. Bij de vrouwen hoopt Arantxa Rus weer eens een tweede ronde te behalen, want dat is op een Grand Slam alweer een tijdje geleden. De loting van het oranje kwartet had stuk voor stuk slechter gekund, dus wie weet.

Vergeet ook niet de toppers in het dubbelspel: Jean-Julien Rojer verkeert nog altijd op een roze wolk sinds zijn overwinning op Roland Garros, net als Wesley Koolhof trouwens en ook Matwé Middelkoop staat weer aan het vertrek. Net als Diede de Groot, Aniek van Koot, Sam Schröder en Niels Vink in het rolstoeltoernooi.

Vrouwen

Bij de vrouwen zijn bijna alle ogen weer gericht op Iga Swiatek. De heerseres hoopt nu een Grand Slam buiten Parijs te winnen en zet haar zinnen op een Wimbledon-triomf. Niemand lijkt de Poolse te kunnen stoppen, al mag je de terugkerende Serena Williams natuurlijk nooit zomaar uitvlakken. De 43-jarige Serena hoopt nog steeds die bijzondere 24e Grand Slam te winnen. Gaat het haar eindelijk lukken?

