De Giro d'Italia gaat vrijdag van start zonder echte topfavoriet. De mannen zijn het er over eens dat Bahrain Victorious, UAE en INEOS Grenadiers de sterkste blokken vormen. De Eurosport-commentatoren zoeken hun favorieten daarom vooral bij deze ploegen, al moet ook BikeExchange-Jayco niet onderschat worden, vindt Jan Hermsen.



"Het is een ploeg met namen waar je zo overheen leest", vindt Hermsen. "Matteo Sobrero en Callum Scotson zijn flinke motoren en Lawson Craddock, Damien Howson en Lucas Hamilton zijn goede klimmers. Het is echt een team dat Simon Yates de komende drie weken goed gaat helpen."



Maar hebben de mannen nog wel vertrouwen in Yates? Hij heeft de reputatie er nog wel eens doorheen te zakken, merkt Valentijn op. "Hij was vorig jaar derde. Jullie vergeten snel", zegt Vanbelleghem. "Andere jaren verloor hij ook nog wel eens door de vele tijdritkilometers. Hoewel hij nu beter is tijdens de ritten tegen de klok, is dat dit jaar anders met slechts 26 kilometer tijdrit."

Carapaz favoriet

Vanbelleghem beschouwt Yates als favoriet, net als Richard Carapaz. "Het parcours met zo weinig tijdritkilometers is ideaal voor hem. Wanneer je hem vraagt om een parcours uit te tekenen, zou hij op zoiets uitkomen. Binnen INEOS zijn er geen kapers op de kust. Dat was anders geweest wanneer bijvoorbeeld ook Tao Geoghegan Hart en Daniel Martínez hadden meegedaan. Pavel Sivakov moet zich nog bewijzen en is wisselvallig. Voor Richie Porte is het zijn laatste Giro. Zij zijn goed, maar gaan de Giro niet winnen. Ideale renners om voor hem te werken."

Hij heeft in dit tweetal meer vertrouwen dan in Joao Almeida. "Hij is altijd net niet goed genoeg om een rittenkoers te winnen. Carapaz en Yates hebben al grote ronden gewonnen. Almeida lijkt nog tekort te komen, vooral wanneer we boven de 2000 meter hoogte gaan. En met de tijdritten kan hij dit jaar ook het verschil niet maken."

Karsten Kroon beschouwt de Portugees juist als de grote favoriet. "Hij heeft dit seizoen stabiel gepresteerd, maar net onder de radar. Ik heb hem eerder zien schitteren in de Giro en hij is nu weer een jaartje ouder. Hij heeft bovendien een sterke ploeg die bereid is om voor hem het vuile werk op te knappen."

Andere namen

Achter dit drietal komen namen als Mikel Landa en Miguel Ángel López naar voren. Vanbelleghem heeft verwachtingen, Jan Hermsen juist niet. Vooral Landa ziet hij niet schitteren. "Het wordt tijd dat hij afscheid neemt van zijn klassementambities. Zelfs zijn mooie stijl van aanvallen zagen we niet in de Tour of the Alps en Luik-Bastenaken-Luik. Hij demarreert wel, maar komt niet weg."

Vanbelleghem neemt het voor de Spanjaard op. "Andere jaren reed hij de klassiekers nooit uit. Nu wel, hij was zelfs voorin te vinden tijdens Luik-Bastenaken-Luik en ging in de aanval. Ik denk dat hij deze keer juist heel goed is."

Mentaal sterk genoeg

Ook López komt op het lijstje van de Vlaamse commentator voor. "Als hij goed is, gaat hij altijd met de besten mee bergop. De enige vraag is of hij mentaal sterk genoeg is om de Giro te winnen." Want binnen Astana kan het wel eens gaan rommelen. "Ik verheug me er al op dat López aanvalt en Nibali met de rest van de ploeg op kop gaat rijden", lacht Vanbelleghem.



Kroon verwacht dat López wat betreft Nibali geen concurrentie hoeft te verwachten in het klassement. "Hij wacht rustig zijn kans af voor ritwinst. Ik weet nu al dat hij de etappe naar Turijn gaat winnen, met die afdaling."

