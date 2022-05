Giro d'Italia

Alpecin-Fenix

Mathieu van der Poel (NED)

Oscar Riesebeek (NED)

Dries de Bondt (BEL)

Senne Leysen (BEL)

Alpecin-Fenix gaat met Mathieu van der Poel voor de roze trui in de eerste paar dagen. De eerste etappe staat namelijk op het lijf geschreven van de alleskunner. Oorspronkelijk zou ook Tim Merlier mee gaan voor de sprintetappes. Door een elleboogblessure, opgelopen in Parijs-Roubaix, kan de Belg niet naar de Giro.

Jumbo-Visma

Tom Dumoulin (NED)

Sam Oomen (NED)

Koen Bouwman (NED)

Pascal Eenkhoorn (NED)

Gijs Leemreize (NED)

Jos van Emden (NED)

Jumbo-Visma gaat met drie kopmannen richting de Giro . Tom Dumoulin, Sam Oomen en Tobias Foss mogen op de eerste rustdag de balans opmaken en bepalen wie er als echte kopman de Ronde van Italië mag vervolgen.

DSM

Thymen Arensman (NED)

Cees Bol (NED)

Martijn Tusveld (NED)

Team DSM neemt een aantal sterke knechten mee voor Romain Bardet. De Fransman is de naar voren geschoven kopman, maar Thymen Arensman maakt ook enorme indruk. In de Tour of the Alps eindigde de pas 22-jarige renner op het podium vlak achter zijn kopman. Cees Bol zullen we ook terug vinden vooraan het peloton in de sprintetappes.

Quick-Step Alpha Vinyl

Pieter Serry (BEL)

Bert van Lerberghe (BEL)

Mauri Vansevenant (BEL)

Quick-Step Alpha Vinyl gaat als vanouds met een volledige ploeg rittenkapers richting een grote ronde. Mark Cavendish voor de sprints, en onder meer Mauri Vansevenant voor de wat dagen met meer hoogtemeters. De Belg is gemakkelijk te herkennen door zijn werkende Mollema-achtige fietsstyle.

Trek-Segafredo

Bauke Mollema (NED)

Edward Theuns (BEL)

Otto Vergaerde (BEL)

Over Bauke Mollema gesproken.. De Nederlander is één van de kopmannen van zijn ploeg. Vooral op de heuvelachtige ritten moet je de Groninger in de gaten houden.

Bahrain-Victorious

Wout Poels (NED)

Wout Poels gaat voor een dagzege. De Limburger is 'echt goed in orde ' en wil ook in de Giro wel eens een rit winnen. Mikel Landa gaat voor Bahrain-Victorious als kopman voor het klassement richting Italië.

Bora-Hansgrohe

Wilco Kelderman (NED)

Wilco Kelderman heeft alle grote rondes al eens in de topvijf gefinisht. In 2020 stond de Nederlander zelfs al eens op het podium van de Giro, achter ploeggenoot Jai Hindley en Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart. Nu gaan Kelderman en Hindley wederom allebei naar de Giro. Wel rijden ze nu voor Bora-Hansgrohe. In 2020 reden beide renners voor Team Sunweb, het huidige DSM.

Lotto Soudal

Thomas de Gendt (BEL)

Sylvain Moniquet (BEL)

Van Thomas de Gendt mogen we verwachten dat hij tijdens de zwaarste etappes in de vlucht van de dag zit. De Belg heeft eerder laten zien dat hij op de juiste dag de zwaarste beklimmingen kan trotseren en als winnaar over de finish kan komen.

Cofidis

Wesley Kreder (NED)

Groupama-FDJ

Ramon Sinkeldam (NED)

AG2R Citroën Team

Lawrence Naesen (BEL)

Intermarché -Wanty-Gobert

Aimé de Gendt (BEL)

Israel-Premier Tech

Jenthe Biermans (BEL)

Ploegen zonder NED/BEL vertegenwoordiging

Niet elke ploeg heeft een Nederlander of bel op de startlijst staan. Dit zijn de overige ploegen en hun kopmannen voor deze Giro

Ineos Grenadiers - Richard Carapaz

Astana - Vincenzo Nibali

Bardiani-CSF-Faizanè

Drone Hopper - Androni Giocattoli

EF Education-EasyPost - Hugh Carthy

Eolo-Kometa

Movistar - Alejandro Valverde

Team BikeExchange-Jayco - Simon Yates

UAE Team Emirates - Joao Almeida

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Dagelijks verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het commentaar bij de etappes. Elke dag volgt na de finish een Kop over kop-show. Mis dus niks van de 105e Giro d'Italia en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

