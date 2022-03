Dumoulin stelde eerder dit seizoen al teleur in de UAE Tour. De voormalig Girowinnaar moest in de twee bergetappes al vroeg lossen uit het peloton. Toen kon de man uit Maastricht de vinger niet op de zere plek leggen, hij had geen idee waarom hij met de besten mee kon.

Ook in de Volta a Catalunya is onduidelijk waar Dumoulin mee kampt. Ploegleider Zeeman liet in een reactie op de site van Jumob-Visma weten dat hij niet had verwacht dan Dumoulin zich zo slecht voelde. “We hadden voor de start van de etappe niet gedacht dat Tom niet zou finishen . We wisten wel dat hij nog niet op topniveau is op dit moment”, zegt Zeeman.

Ad

“Hij gaf onderweg aan zich niet goed te voelen. We moeten nu in overleg met de medische staf kijken wat we kunnen doen.”

Wielrennen Wielrennen | Lefevere verbindt naam aan vrouwenopleidingsploeg - “Meer goede wielrensters nodig” 2 UUR GELEDEN

Volta Catalunya | Dumoulin stapt af

Corona

Mogelijk heeft de Limburger nog steeds last van naweeën van een coronabesmetting. Eerder deze maand miste hij de Strade Bianche doordat hij positief testte. Andere ploegleider van de ‘gele brigade’, Marc Reef, ziet er de positieve kant wel van in. “Misschien is het een voordeel dat hij al in maart corona heeft gekregen, dan is de kans op een nieuwe besmetting de komende maanden toch een stuk minder,” zei hij tegen Edwin Winkels voor het Algemeen Dagblad

Giro d’Italia

Dumoulin, die zijn zinnen heeft gezet op het klassement van de Giro, ziet zijn voorbereiding op de Italiaanse rittenkoers mogelijk in de knel komen . Hij was van plan om na de Ronde van Catalonië alleen de Amstel Gold Race te rijden, maar waarschijnlijk heeft Dumoulin meer klimkilometers nodig om goed voorbereid aan de start van de Giro in Boedapest te staan.

Giro D’Italia | Bekijk in deze video het parcours voor 2022 met start in Boedapest

Wielrennen Live rit 4 Catalonie 3 UUR GELEDEN