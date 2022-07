Premium Tennis Tatjana Maria - Ons Jabeur 14:00-17:00

Dit liveblog krijgt constant updates vanaf het moment dat er wordt gespeeld op het centre court. Dat is vanaf 14:30 uur. Natuurlijk houden we hier omheen het rolstoeltennis in de gaten voor updates!

Kijk live naar Niels Vink in de kwartfinale van Wimbledon rolstoeltennis!

Halep

Daags na de kwartfinale staat voor Simona Halep (winnares van Wimbledon 2019) en Elena Rybakina alweer de halve finale op het programma. Daar is goed over nagedacht. De winnaars van de kwartfinales van woensdag treffen donderdag elkaar, terwijl Ons Jabeur en Tatjana Maria elkaar treffen in de andere halve eindstrijd.

Wimbledon | Maria naar laatste vier na aantrekkelijk Duits onderonsje met Niemeier

Vriendinnen

Bijzonder genoeg zijn Jabeur en Maria goede vriendinnen van elkaar. Jabeur speelt regelmatig met de kinderen van Maria, die de Tunesische bijkans beschouwt als finale. Dit moet haast wel bijzondere beelden gaan opleveren omdat er op het centre court mooie dingen staan te gebeuren.

Er wordt op het centre court gespeeld vanaf 14:30 uur, waarbij het bal wordt geopend door Jabeur en Maria. Daarna zijn Rybakina en Halep aan de beurt, gevolgd door de finale in het gemengd dubbel. Die finale gaat tussen Ebden/Stosur en Skupski/Krawczyk.

Wimbledon | "Mensen zien ons nu als professionele atleten" - Diede de Groot over rolstoeltennis

Rolstoeltennis

Deze drie wedstrijden worden stuk voor stuk gespeeld op het centre court en dat loopt allemaal mooi achter elkaar door. Elders op Wimbledon Park worden de wedstrijden in het rolstoeltennis gespeeld. Alle Nederlandse toppers komen in actie en live op discovery+ , in de meeste gevallen zelfs met commentaar!

Hou dus een oogje in het ziel en blijf op de hoogte van de prestaties van toppers als De Groot, Van Koot, Vink en Schroder.

Wimbledon | "Zoveel moeilijker om je eigen service te houden" - Diede de Groot over rolstoeltennis

Speelschema dag 11

Centre court - start 14:30 uur:

Jabeur(3)-Maria

Rybakina(17)-Halep(16)

Ebden/Stosur-Skupski/Krawczyk(2)

Court 1 - start 14:00 uur:

Ram/Salisbury-Ebden/Purcell

Cabal/Farah-Mektic/Pavic

Court 14 rolstoeltennis - start 14:00 uur:

Reid-Hewett

Shuker-Ohtani

De Groot-Mathewson

Lapthorne-Davidson

Court 15 rolstoeltennis - start 14:00 uur:

Gerard-Oda

Van Koot-Griffioen

Sugeno-Schroder

Ramphadi-Wagner

Court 17 rolstoeltennis - start 14:00 uur:

Kunieda-Egberink

Fernandez-Peifer

Montjane-Kamiji

Vink-Silva

Kijk live naar Diede de Groot in de kwartfinale van Wimbledon rolstoeltennis