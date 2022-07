Premium Tennis Botic van de Zandschulp - Rafael Nadal 18:30-20:30

Dit liveblog van Wimbledon begint niet voor de loop van de middag, als de eerste ballen op het centre court en court 1 worden geslagen. Er volgen vanaf dat moment updates van de tennissers waarop wij focussen. Zodra zij in actie komen, volgen er updates en hoef je niets te missen!

Wimbledon Wimbledon | Kyrgios en Tsitsipas krijgen allebei boete wegens onsportief gedrag 2 UUR GELEDEN

Kyrgios

Dankzij een veelbesproken overwinning op Stefanos Tsitsipas ligt de weg op Wimbledon open voor Kyrgios. Hij begint als favoriet aan zijn partij in de vierde ronde tegen Brandon Nakashima en kan misschien zelfs nog wel verder doorstoten, al weet je nooit met welk been Kyrgios uit bed stapt.

Hij beschouwt zichzelf als één van de beste grastennissers ter wereld en nu breekt het moment aan om dit waar te maken. Kyrgios staat ook tijdens deze Grand Slam weer volop in de spotlights. Zo ‘vierde’ hij een overwinning door richting het publiek te spugen, terwijl de partij tegen Tsitsipas uitliep op een straatgevecht waarbij slechts tussendoor werd getennist. Beide spelers kregen een boete wegens onsportief gedrag.

Van de Zandschulp

Voordat Botic van de Zandschulp aan de beurt is voor een tweede ontmoeting tegen Rafael Nadal – de twee speelden op Roland Garros ook al tegen elkaar – treft Simona Halep eerst nog Paula Badosa. Ook dat is een partij om naar uit te kijken. Halep is niet voor niets oud-winnares, terwijl Badosa hoge ambities heeft.

Pas als Badosa en Halep zijn overeengekomen wie er doorstoot naar de kwartfinale is het de beurt aan Van de Zandschulp en Nadal. Voordat zij de eerste bal slaan, kan het best al eens vroeg in de avond zijn. Net als gisteren bij Tim van Rijthoven versus Novak Djokovic.

Een andere interessante partij om een oogje op te houden, is Amanda Anisimova tegen Harmony Tan. De één won eerder van Coco Gauff, de ander schakelde Serena Williams uit.

WAAR KIJK JE?

