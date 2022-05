Giro d'Italia

Ad

Op 23 januari 2021 maakte Dumoulin bekend voorlopig te stoppen als wielrenner. Lang duurde dit wielerpensioen echter niet, want al in mei begon het weer te kriebelen bij de tijdritspecialist. Bij de aankondiging werd echter in het midden gelaten of Dumoulin nog voor het klassement in een grote ronde zou gaan.

De reden om te stoppen was dat Dumoulin moeite had met de hoge verwachtingen en de druk die op zijn schouders was komen te liggen na het winnen van de Giro. Bovendien gaf hij aan niet graag in zijn eentje kopman te zijn van een ploeg. Daarom is het nog altijd moeilijk in te schatten wat zijn plannen zijn deze Giro en hoe de vorm is.

Ongunstig parcours

Sinds zijn terugkeer was die vorm er namelijk nauwelijks. Alleen tijdens de olympische tijdrit wist Dumoulin indruk te maken door het zilver te pakken achter ploeggenoot Primoz Roglic. Ook in de UAE Tour zette hij een verdienstelijke tijdrit neer en dus bleek dat hij dat kunstje nog niet verleerd was. Jammer voor Dumoulin is dat er deze Giro zeer weinig tijdritkilometers op het programma staan en hij met zijn sterkste punt dus niet het verschil zal kunnen maken.

Daar staat tegenover dat de laatste week loodzwaar wordt met bijzonder veel hoogtemeters. Dumoulin staat uiteraard zijn mannetje in de bergen, maar een pure klimmer zal het nooit worden. Als de Nederlander na de tweede week nog goed staat in het klassement zal het erg zwaar worden om deze positie vast te houden. Al met al is het parcours dus niet op het lijf van Dumoulin geschreven.

Dumoulin kan vrijuit koersen

Toch is er reden om optimistisch te zijn. Dumoulin is inmiddels alweer bijna een jaar wielrenner en hoeft het gewicht van zijn ploeg Jumbo-Visma niet alleen te dragen. Met Tobias Foss en Sam Oomen zijn er nog twee renners die mooie dingen kunnen laten zien. Misschien is dit precies wat Dumoulin nodig heeft.

Hij gaf aan de druk en de verwachtingen lastig te vinden en ook het solo-kopmanschap was moeilijk voor Dumoulin. Daar hoeft hij zich tijdens deze Giro dus geen zorgen over te maken. Er wordt weinig van hem verwacht en zijn ploeggenoten rijden ook voor een klassement. Dit zou wel eens het perfecte moment voor Dumoulin kunnen zijn om vanuit de schaduw weer eens zijn topvorm te etaleren.

Daarnaast heeft hij al laten zien dat hij in staat is om etappes in grote rondes te winnen. Dumoulin is onderdeel van een groepje van vijf Nederlandse wielrenners die een etappe wonnen in elke grote ronde. In de Giro lukte hem dit zelfs al vier keer. Als Dumoulin een dagsucces kan binnenhalen, zal de Ronde van Italië ook als geslaagd worden beschouwd.

