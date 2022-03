Premium Wielrennen Strade Bianche | The Breakaway 11:30-17:00

Wielerjaar 2022 is amper begonnen of het is al tijd voor één van de hoogtepunten van het seizoen. De grindklassieker Strade Bianche staat zaterdag zowel bij de mannen als vrouwen op het programma. De koers werd een instant klassieker en kijk je live op Eurosport of stream je geheel reclamevrij via discovery+. Livebeelden zijn beschikbaar vanaf 11:30 uur.

Strade Bianche kent geen prachtige historische verhalen vanuit het tijdperk voor de kleuren-tv. De koers is nog gloednieuw, maar wint elk jaar aan aanzien. De ontknoping van 2021 gaf een stevige duw in de juiste richting, dankzij de geweldige overwinning van Mathieu van der Poel. En vergeet niet dat Chantal van den Broek-Blaak bij de vrouwen precies hetzelfde deed. Lees hier een uitgebreide voorbeschouwing

De start- en finishplaats is Siena. De eindstreep ligt op de Piazza del Campo, maar hiervoor moet je eerst de laatste korte, maar venijnige klim van gemiddeld 16 procent overwinnen. Op de inmiddels beroemde foto van vorig jaar waarop Van der Poel omhoog suisde, kun je pas echt zien hoe steil deze beklimming is!

Waanzinnige van der Poel wint Strade Bianche

Witte wegen

Strade Bianche betekent letterlijk witte wegen, maar de Italianen noemen het grindwegen. Dit zegt direct alles over het parcours. Het slingeren over de witte, Toscaanse wegen en het fietsen over stroken gravel en grind zorgt ieder jaar weer voor prachtige plaatjes en de geweldige omgeving maakt het helemaal af.

Geen wonder dus dat de liefhebbers van koers zaterdag 5 maart in hun agenda hebben omcirkeld en klaar zitten voor de Strade Bianche. Houden Annemiek van Vleuten en Tadej Pogacar dit keer huis? Het is bijna tijd voor een antwoord op die vraag. Beoogd Jumbo-kopman Tom Domoulin meldde zich op het laatste moment helaas af.

Van den Broek-Blaak wint Strade Bianche

Waar kijk je?

11:30 uur, met eerst de vrouwenkoers. Vanaf 13:30 uur is het woord aan de mannen. Nick Stöpler en Iris Slappendel verzorgen het commentaar bij de vrouwen, bij de mannen zorgt het duo Jeroen Vanbelleghem/Karsten Kroon voor de vocale omlijsting. De live-uitzendingen op Eurosport en discovery+ starten om, met eerst de vrouwenkoers. Vanafis het woord aan de mannen. Nick Stöpler en Iris Slappendel verzorgen het commentaar bij de vrouwen, bij de mannen zorgt het duo Jeroen Vanbelleghem/Karsten Kroon voor de vocale omlijsting.

