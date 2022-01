Wielrennen

De wielerwereld herstelde zich vorig jaar grotendeels van het bizarre coronaseizoen 2020. Toen kon er in eerste instantie niet worden gekoerst en volgde er een bomvol tweede deel van de wielerkalender waarin zelfs de Vuelta en de Giro elkaar overlapten.

Toch waren er in 2021 nog wel afgelastingen of konden koersen alleen doorgaan zonder publiek. Hierdoor week de kalender op sommige punten af van de traditionele. De grootste wijziging was Parijs-Roubaix in het najaar. Het leverde een heroïsche oktobereditie op met regen en modder.

De ‘Hel van het Noorden’ heeft ook dit jaar een afwijkende datum vanwege de Franse verkiezingen. Het verschil is echter klein. De organisatie heeft van datum geruild met de Amstel Gold Race. Hierdoor is de enige Nederlandse klassieker al op zondag 10 april. Parijs-Roubaix is een week later.

Februari

De liefhebbers moeten een maand langer dan anders wachten met de voorpret. Waar normaal gesproken in januari Australië het decor vormt voor de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race rijden de meeste profs hun eerste officiële wedstrijdkilometers pas in februari. De Australische wielerkoersen gaan vanwege de coronarestricties in het land niet door. Hopelijk is het geen voorteken voor de rest van het seizoen.

De Ronde van Valencia, de Ruta del Sol en de UAE Tour zijn mooie kansen om de benen te testen. Voor de klassieke specialisten is het wachten op zaterdag 26 februari. De Omloop het Nieuwsblad voelt voor velen als het officiële begin van het wielerseizoen. Een dag later staat traditioneel ook Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma.

Woensdag 2 februari - zondag 6 februari: Ronde van Valencia

Woensdag 16 februari - zondag 20 februari: Ruta del Sol

Zondag 20 februari - zaterdag 26 februari: UAE Tour

Zaterdag 26 februari: Omloop Het Nieuwsblad

Zondag 27 februari: Kuurne - Brussel - Kuurne

Maart

Op zaterdag 5 maart staat die heerlijke Strade Bianche op de kalender, de koers die Mathieu van der Poel vorig jaar op magistrale wijze won. Vanaf zondag 6 maart krijg je voor het eerst een goede indruk van de verhoudingen tussen de klassementsmannen. Op zondag 6 maart start Parijs-Nice , een dag later vertrekken de renners voor de Tirreno-Adriatico. De slotetappe van beide koersen is op zondag 13 maart.

Op zaterdag 19 maart vindt vervolgens het eerste ‘monument’ van het seizoen plaats: Milaan-San Remo . Met verder nog onder andere Brugge-De Panne, de Ronde van Catalonië, de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen is er deze maand bijna dagelijks topwielrennen te zien!

Ook de dames beginnen in maart aan de World Tour. Na de Strade Bianche rijden zij onder andere de Ronde van Drenthe, de Trofeo Alfredo Binda, Brugge - De Panne en Gent-Wevelgem.

Zaterdag 5 maart: Strade Bianche

Zondag 6 maart - zondag 13 maart: Parijs-Nice

Maandag 7 maart - zondag 13 maart: Tirreno-Adriatico

Zaterdag 12 maart: Ronde van Drenthe (v)

Zaterdag 19 maart: Milaan-San Remo

Zondag 20 maart: Trofeo Alfredo Binda (v)

Maandag 21 maart - zondag 27 maart: Ronde van Catalonië

Woensdag 23 maart: Oxyclean Classic Brugge-De Panne

Vrijdag 25 maart: E3 Saxo Bank Classic

Zondag 27 maart: Gent-Wevelgem

Woensdag 30 maar: Dwars door Vlaanderen

April

Ook april is traditioneel een heerlijke wielermaand. De Ronde van Vlaanderen vormt op zondag 3 maart de aftrap. De hoogmis van België mag natuurlijk geen enkele liefhebber missen!

Direct daarna volgt de Ronde van het Baskenland. Deze meerdaagse wedstrijd met veel klimkilometers vormde vorig jaar één van de hoogtepunten van het seizoen toen het Primoz Roglic lukte om met goed ploegenspel Tadej Pogacar te verslaan.

Op zondag 10 april staat de . Vorig jaar vond de Zuid-Limburgse klassieker plaats op een afgesloten circuit. Hopelijk kan de route dit jaar weer dwars door de hele regio. De Brabantse Pijl is een fijn tussendoortje.



Tijdens de Tour of the Alps en de Ronde van Romandië testen veel klassementrenners zich voor de Giro d'Italia een maand later. Op woensdag 20 april is de Waalse Pijl. Vier dagen later sluiten de klassieke renners met klimmersbenen hun voorseizoen af met



Zondag 3 april: Ronde van Vlaanderen

Maandag 4 april - zaterdag 9 april: Ronde van het Baskenland

Woensdag 6 april : Scheldeprijs

Zondag 10 april: Amstel Gold Race

Woensdag 13 april: Brabantse Pijl

Zondag 17 april: Parijs-Roubaix

Maandag 18 april - vrijdag 22 april: Tour of the Alps

Woensdag 20 april: Waalse Pijl

Zondag 24 april: Luik-Bastenaken-Luik

Dinsdag 26 april - zondag 1 mei: Ronde van Romandië Op zondag 10 april staat de Amstel Gold-Race op het programma, zoals vermeld dus een week eerder door de ruil met Parijs-Roubaix Vorig jaar vond de Zuid-Limburgse klassieker plaats op een afgesloten circuit. Hopelijk kan de route dit jaar weer dwars door de hele regio. De Brabantse Pijl is een fijn tussendoortje.Tijdens de Tour of the Alps en de Ronde van Romandië testen veel klassementrenners zich voor de Giro d'Italia een maand later. Op woensdag 20 april is de Waalse Pijl. Vier dagen later sluiten de klassieke renners met klimmersbenen hun voorseizoen af met Luik-Bastenaken-Luik . De vrouwen werken in deze maand hetzelfde klassieke programma af als de mannen.Zondag 3 april:Maandag 4 april - zaterdag 9 april:Woensdag 6 april :Zondag 10 april:Woensdag 13 april:Zondag 17 april:Maandag 18 april - vrijdag 22 april:Woensdag 20 april:Zondag 24 april:Dinsdag 26 april - zondag 1 mei:

Mei

De maand mei staat bijna volledig in het teken van de Giro d’Italia . Het belooft een heel bijzondere editie te worden, mede dankzij de teruggekeerde klassementambities van Tom Dumoulin. Kan hij een serieuze gooi doen naar het roze? En wat kunnen we verwachten van onder anderen Simon Yates, Mikel Landa, Richard Carapaz en Joao Almeida?

Voor de vrouwen zit het venijn in de staart van de maand. Na de Tour of Chongming Islands volgen de Ronde van Burgos en de RideLondon Classique



Zondag 1 mei: Eschborn-Frankfürt

Donderdag 5 mei - zaterdag 7 mei: Tour of Chongming Islands (v)

Vrijdag 6 mei - zondag 29 mei: Giro d’Italia

Donderdag 19 mei - zondag 22 mei: Ronde van Burgos (v)

Vrijdag 27 mei - zondag 29 mei: RideLondon Classique (v)

Juni





Zondag 5 juni - zondag 12 juni: Critérium du Dauphiné

Maandag 6 juni - zaterdag 11 juni: Women’s Tour (v)

Zondag 12 juni - zondag 19 juni: Ronde van Zwitserland

Woensdag 22 juni - zondag 26 juni: NK wielrennen Juni is traditioneel de maand van de nationale kampioenschappen en de voorbereidingskoersen op de Tour de France. Het Critérium du Dauphiné start een week na de Giro d’Italia. Weer een week later is de Ronde van Zwitserland . Ook staat voor de vrouwen de Women’s Tour in Engeland op de kalender.Zondag 5 juni - zondag 12 juni:Maandag 6 juni - zaterdag 11 juni:Zondag 12 juni - zondag 19 juni:Woensdag 22 juni - zondag 26 juni:

Juli





Ook voor de vrouwen is juli een drukke maand. Zij rijden de Giro Rosa van vrijdag 1 juli tot en met zondag 10 juli. Op de slotdag van de Tour de France voor mannen starten zij met de



Vrijdag 1 juli - zondag 24 juli: Tour de France

Vrijdag 1 juli - zondag 10 juli: Giro Rosa (v)

Zondag 24 juli - zondag 31 jul: Tour de France Femmes (v)

Zaterdag 30 juli: Clásica San Sebastián

Zaterdag 30 juli - vrijdag 5 augustus: Ronde van Polen Krijgen we weer een Sloveens onderonsje tussen Primoz Roglic en Tadej Pogacar? Dat is de belangrijkste vraag voorafgaand aan de Tour de France van vrijdag 1 juli tot en met zondag 24 juli. Aan het einde van de maand staan ook de Clásica San Sebastián en de Ronde van Polen gepland.Ook voor de vrouwen is juli een drukke maand. Zij rijden de Giro Rosa van vrijdag 1 juli tot en met zondag 10 juli. Op de slotdag van de Tour de France voor mannen starten zij met de Tour de France Femmes die duurt tot en met zondag 31 juli.Vrijdag 1 juli - zondag 24 juli:Vrijdag 1 juli - zondag 10 juli:Zondag 24 juli - zondag 31 jul:Zaterdag 30 juli:Zaterdag 30 juli - vrijdag 5 augustus:

Augustus





Zaterdag 6 augustus - zondag 7 augustus: Vårgårda WestSweden (v)

Zondag 7 augustus - zaterdag 13 augustus: Benelux Tour

Zondag 14 augustus - zondag 21 augustus: EK

Vrijdag 19 augustus - zondag 11 september: Vuelta a España

Zondag 21 augustus: BEMER Cyclassics

Zaterdag 27 augustus: GP de Plouay - Lorient Agglomération (v)

Zondag 28 augustus: Bretagne Classic - Ouest-France

Dinsdag 30 augustus - zondag 4 september: Ladies Tour (v) Veel wielrennen in eigen land in augustus! Allereerst staat de Benelux Tour op het programma. Daarna volgt de Vuelta a España met etappestarts in Utrecht, Den Bosch en Breda. Vlak voor de Vuelta begint het EK in München. De vrouwen rijden naast het EK de Vårgårda WestSweden en de GP de Plouay - Lorient Agglomération. Ook de toprensters zijn te bezichtigen in eigen land met de Ladies Tour vanaf dinsdag 30 augustus.Zaterdag 6 augustus - zondag 7 augustus:Zondag 7 augustus - zaterdag 13 augustus:Zondag 14 augustus - zondag 21 augustus:Vrijdag 19 augustus - zondag 11 september:Zondag 21 augustus:Zaterdag 27 augustus:Zondag 28 augustus:Dinsdag 30 augustus - zondag 4 september:

September

Een groot deel van de maand september staat nog in het teken van de Vuelta. De vrouwen rijden tijdens de laatste dagen van deze grote ronde hun eigen Challenge by la Vuelta. Daarna gaat het vizier op het WK, dat in het Australische Wollongong best een lastig parcours heeft.





Zondag 4 september - zondag 11 september: Ronde van Groot-Brittannië

Donderdag 8 september - zondag 11 september: Challenge by la Vuelta (v)

Vrijdag 9 september: Grote Prijs van Quebec

Zondag 11 september: Grote Prijs van Montreal

Zondag 18 september - zondag 25 september: WK In het begin van september staat de Ronde van Groot-Brittannië gepland, waar vorig jaar Wout van Aert flink huishield . Ook kunnen de renners nog een uitstapje maken naar Canada.Zondag 4 september - zondag 11 september:Donderdag 8 september - zondag 11 september:Vrijdag 9 september:Zondag 11 september:Zondag 18 september - zondag 25 september:

Oktober





Wie aan het einde van het seizoen nog wat energie over heeft, kan afreizen naar de Guangxi waar zowel voor de mannen als vrouwen de laatste wedstrijd op World Tour-niveau wordt georganiseerd.



Zaterdag 8 oktober: Ronde van Lombardije

Donderdag 13 oktober - dinsdag 18 oktober: Tour of Guangxi De Ronde van Lombardije vormt voor veel renners de traditionele afsluiting van het wielerseizoen. Tijdens ‘de koers van de vallende bladeren’ strijden de renners met klimmersbenen om de winst van dit prestigieuze monument. Vorig jaar greep Pogacar de zege door Fausta Masnada in de sprint te verslaan.Wie aan het einde van het seizoen nog wat energie over heeft, kan afreizen naar de Guangxi waar zowel voor de mannen als vrouwen de laatste wedstrijd op World Tour-niveau wordt georganiseerd.Zaterdag 8 oktober:Donderdag 13 oktober - dinsdag 18 oktober:

