Wielrennen

Mathieu van der Poel

Natuurlijk hopen we ook komend seizoen op Mathieu van der Poel. Vorig jaar zorgde hij voor topsport met onder andere (etappe-)overwinningen in de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en de Tour de France.

Maar zijn rug is een groot probleem. Hij miste bijna het volledige veldritseizoen en het is maar de vraag in hoeverre hij herstelt in de aanloop naar het nieuwe seizoen.

Voorlopig staan in elk geval de klassiekers Strade Bianche, Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn programma. Ook wil hij weer naar de Tour de France. Vorig jaar stapte hij uit met het oog op de Olympische Spelen.

Gaat hij dit jaar de strijd aan om het groen met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert?

Bauke Mollema

Bauke Mollema gaat komend seizoen weer voor de combinatie Giro d’Italia en Tour de France . Verwacht hem niet in de top van het klassement, maar wel in de kopgroep. De Fries heeft aangegeven dat hij liever één keer juichend over de finish komt dan dat hij achtste wordt in het eindklassement.

Vooral het zware parcours van de Giro d’Italia lijkt op zijn lijf geschreven. In een zware overgangsrit of een bergetappe moet hij zijn kans kunnen pakken!

Die ene etappe-overwinning in de Giro ontbreekt nog op zijn palmares. Wanneer dit Mollema lukt, heeft hij de winst in alle drie de grote ronden op zijn naam staan. Vorig jaar mislukte dit plannetje. Hij kende een goed voorjaar, maar viel tegen tijdens de Ronde van Italië. In de Tour de France was hij beter op dreef en won de veertiende etappe.

Na drukke voorbereidingsweken in februari is de eerste echte test vermoedelijk Parijs-Nice, al is het niet uitgesloten dat hij toch naar de Tirreno-Adriatico gaat. De Amstel Gold Race rijdt hij niet, dan is Mollema op trainingsstage met zijn ploeg Trek-Segafredo.

Wel gaat hij vermoedelijk van start in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook de Ronde van Lombardije staat aan het einde van het seizoen op het programma, de koers die hij in 2019 won.

Fabio Jakobsen

Wat een fantastische comeback maakte Fabio Jakobsen vorig jaar! In de Vuelta won hij maar liefst drie etappes en pakte de winst in het puntenklassement. De krachtige sprinter kwam pas in het tweede deel van het seizoen op stoom, omdat hij daarvoor nog volop aan het revalideren was van zijn horrorcrash een jaar eerder in Polen.

Het hoofddoel van Jakobsen in 2022 is de Tour de France, waar hij zijn debuut wil maken. Vooralsnog lijkt hij hiervoor binnen Quick-Step Alpha Vinyl Team de voorkeur te krijgen boven Mark Cavendish.

Zijn voorbereiding begint bij de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve en verder rijdt hij vermoedelijk de (semi-)klassiekers Kuurne-Brussel-Kuurne, Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Scheldeprijs. Ook staat hij op de voorlopige startlijst van Parijs-Nice. Met een volledig seizoen kan Jakobsen wel eens een echte veelwinnaar gaan worden in 2022!

Dylan Groenewegen

Dylan Groenewegen maakt bij Team BikeExchange-Jayco een nieuwe start. De sprinter stapte over van Jumbo-Visma waar hij weinig kansen had op een plek in de Tourselectie. En dat is precies wat de Australische formatie hem wel kan beloven.

In 2021 beleefde hij een moeizaam jaar. Groenewegen had het vooral mentaal zwaar na zijn rol in de crash van Jakobsen een jaar eerder in Polen en de vroeggeboorte van zijn zoontje. Hij won alleen etappes in de Ronde van Wallonië (twee keer) en de Ronde van Denemarken.

Naar eigen zeggen is de ‘oude Dylan’ nu terug. Groenewegen is bij Team BikeExchange optimaal gemotiveerd om weer volop te strijden om de winst in de massasprints. De sprinter begint zijn seizoen in de Saudi Tour. Ook staan in elk geval de UAE Tour, Parijs-Nice, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem op zijn programma.

De Tour is zijn hoofddoel. Met zo’n vier à vijf etappes voor de pure sprinters heeft Groenewegen genoeg kansen op eerherstel.

Tom Dumoulin

Het verhaal van Tom Dumoulin is bekend. Vorig jaar stopte hij tijdelijk met wielrennen om vervolgens ijzersterk terug te komen met een zilveren medaille op de olympische tijdrit. Toen was het de vraag of we hem ooit nog als ronderenner zouden terugzien. Inmiddels hebben we daarop het antwoord

De renner van Jumbo-Visma zet in 2022 zijn zinnen op de Giro d’Italia, de koers die hij in 2017 won. We zijn heel benieuwd of het Dumoulin lukt om zijn ‘oude niveau’ in een grote ronde weer te halen. Voor het mooie zijn er iets te weinig tijdritkilometers (26,2 kilometer), maar omdat hij zichzelf als ‘herboren’ voelt, is er wellicht toch iets te halen voor hem.

In de Giro-voorbereiding rijdt Dumoulin onder andere de UAE Tour, Strade Bianche en de Ronde van Catalonië. De Amstel Gold Race is het hoogtepunt van zijn voorjaar. Na de Giro gaat zijn vizier op het WK, waar hij zowel in de wegrace als tijdrit kansen ziet. Mogelijk pakt hij in het najaar ook de Italiaanse (semi-)klassiekers mee.

Steven Kruijswijk

De Giro d’Italia lijkt ook voor Steven Kruijswijk het meest geschikt om voor eigen kansen te rijden, maar hij kiest voor de Tour de France als hoofddoel. De 34-jarige renner beseft dat Primoz Roglic en Jonas Vingegaard hoger in de pikorde staan. Hij wil echter graag de uitdaging aangaan om met de ploeg deze grote ronde te winnen. Met zijn ervaring kan hij van enorme waarde zijn.

In de voorbereiding rijdt hij onder andere Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Romandië en het Criterium du Dauphiné. Mogelijk start Kruijswijk later in het seizoen ook in de Vuelta a España.

Wilco Kelderman

Wilco Kelderman is misschien geen veelwinnaar, maar wel iemand die een uitstekend klassement kan rijden. Als hij tenminste geen pech heeft, want de carrière van de renner van Bora-Hansgrohe wordt overschaduwd door nare valpartijen. Vorig jaar reed Kelderman een uitstekende Tour de France. Hij werd vijfde in het eindklassement.

In 2020 was Kelderman op weg naar de winst in de Giro d’Italia. Sunweb maakte geen duidelijke keuze voor hem waardoor ploeggenoot Jai Hindley ook voor eigen kansen mocht gaan. Uiteindelijk grepen ze allebei naast de eindzege. Tao Geoghegan Hart won, Hindley en Kelderman werden respectievelijk tweede en derde.

Het toeval wil dat beide renners nu uitkomen voor Bora-Hansgrohe en ze ook nog eens allebei worden uitgespeeld als kopman in de Giro. Bij de ploegpresentatie gaf het duo aan geen enkele wrok te koesteren. Sterker nog, de twee kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Gooien ze samen hoge ogen in de Giro d’Italia of zal er toch een duidelijke rolverdeling komen? Het hangt waarschijnlijk van de vorm af.

Kelderman werkt in de voorbereiding toe naar zijn deelname in Italië. Zijn seizoen begint tijdens de Ronde van Valencia. Via onder andere de Tirreno-Adriatico en de Tour of the Alps stoomt hij zichzelf daarna klaar voor de rittenkoers.

Dylan van Baarle

Tijdens de Tour de France is Dylan van Baarle één van de trouwe helpers van Egan Bernal. Hoe dat verder moet nu Bernal zwaargewond in het ziekenhuis ligt, moet nog blijken. In het voorjaar krijgt de renner van zijn ploeg INEOS Grenadiers regelmatig kansen op eigen succes, al zal hij ook Tom Pidcock moeten bijstaan.

Dat dit hem is toevertrouwd, bewees Van Baarle vorig seizoen met onder andere de winst in Dwars door Vlaanderen. Ook werd hij fraai tweede achter Julian Alaphilippe tijdens het wereldkampioenschap.

Van Baarle staat voorlopig op de startlijst van onder andere Omloop Het Nieuwsblad, Milaan San-Remo, de E3-prijs, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs Roubaix. In het Critérium du Dauphiné bereidt hij zich vervolgens voor op de Tour de France. Mogelijk staat daarna ook de Vuelta op zijn programma.

Wie gaan we nog meer zien?

Houd in het voorjaar Ide Schelling in de gaten! De renner van Bora-Hansgrohe legt de focus volledig op de klassiekers en start niet in de grote ronden. Tijdens het Vlaamse openingsweekend is hij direct van de partij en hij kan ook hoge ogen gooien tijdens heuvelklassiekers zoals de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Schelling houdt van avontuurlijk rijden, dus we gaan hem zeker in kopgroepen zien.

Ploeggenoot Danny van Poppel maakte de overstap van Intermarché-Wanty Gobert. Tijdens de grote ronden moet hij Sam Bennett aan overwinningen helpen, maar in de voorjaarsklassiekers mag hij voor eigen succes gaan. Broer Boy bleef bij Intermarché-Wanty Gobert. Mogelijk dat ook hij een aantal goede klasseringen kan rijden.

Het programma van Thymen Arensman is nog niet bekend, maar het lijkt aannemelijk dat de 22-jarige de kans krijgt in een grote ronde. In bergachtige ritten en in races tegen de klok kan hij kort eindigen. En waarom zou hij niet voor een goed (jongeren)klassement kunnen gaan?

DSM-ploeggenoot Nils Eekhoff viel in 2021 niet mee. De 24-jarige renner gaat voor een herkansing in de voorjaarsklassiekers. Ook Cees Bol had op meer gehoopt in 2021. De teller bleef staan op één overwinning in Parijs-Nice. De sprinter gaat vooral voor dagsucces in de Tour de France.

Andere sprinters bij Jumbo-Visma

Met het vertrek van Groenewegen krijgen andere sprinters de kans bij Jumbo-Visma. We zijn benieuwd of David Dekker de stijgende lijn van vorig jaar doortrekt. Het lijkt aannemelijk dat de pas twintigjarige Olav Kooij ook zijn kansen gaat pakken. Het voordeel van hem is dat hij best een heuvel over kan komen.

De kans dat Mike Teunissen vaak mag sprinten, is niet groot. Hij wordt één van de trouwe helpers van Wout van Aert in de klassiekers. Laten we hopen dat pech hem dit jaar eindelijk eens bespaard blijft. Nagenoeg dezelfde rol is weggelegd voor Timo Roosen, waardoor we zijn Nederlandse kampioenstrui vooral in het klassieke voorjaar gaan zien.

Gerrie Knetemann Trofee voor Mick van Dijke

Voor Sam Oomen lijken zijn fysieke problemen achter de rug. Hij kan van grote waarde zijn voor Dumoulin in de Giro d’Italia. Ploeggenoot Robert Gesink hoopt stiekem nog op een plekje in de tourselectie van Jumbo-Visma, maar voorlopig staat hij daar nog niet op. ‘Zeker’ is het wel dat hij van start gaat in de Vuelta.

Bij Jumbo-Visma stroomt tevens de talentvolle tweeling Mick en Tim van Dijke (21) door van de beloftenploeg naar de hoofdmacht. En wellicht kan Jos van Emden nog eens pieken tijdens een rit tegen de klok. Hij is voorlopig opgenomen in de Giroploeg.

Avonturiers

Natuurlijk rekenen we in 2022 ook op een avontuurlijke Wout Poels . De renner van Bahrain-Victorious wil heel graag een keer een etappe winnen in een grote ronde. Voorlopig staat de Tour de France op zijn programma. Klassementambities heeft hij niet, al sluit hij niet uit dat hij voor een ronde van een week een uitzondering maakt.

Voor dagsucces gaat ook Taco van der Hoorn. Vorig seizoen beleefde hij een prachtig seizoen met onder andere een etappewinst in de Giro d’Italia. Dit jaar lijkt de renner van Intermarché - Wanty Gobert te kiezen voor een klassiek voorjaar, gevolgd door de Tour de France. De vraag is of het peloton hem nog veel ruimte gaat geven nu ze weten wat een doorzetter hij is. Antwan Tolhoek heeft de overstap gemaakt van Jumbo-Visma naar Trek-Segafredo om meer voor eigen kansen te kunnen rijden. Kan hij verrassen met een etappe in de Tour de France?

Hopelijk zien we Niki Terpstra ook terug in de kop van een wedstrijd. De voormalig Nederlands kampioen gaat vooral knechten voor zijn nieuwe ploeggenoot Peter Sagan, maar wanneer de 37-jarige renner van TotalEnergies zelf maar even de kans krijgt, zal hij ervoor gaan. Ook leeftijdsgenoot Sebastian Langeveld mag nog niet worden afgeschreven. Hij hoopt te pieken in het voorjaar.

Waar kijk je?

