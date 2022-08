protected injury ranking heeft ze directe toegang tot het hoofdtoernooi, maar kan ze niet rekenen op een geplaatste status. De Gezien het feit dat Williams deelneemt op basis van een zogenoemdeheeft ze directe toegang tot het hoofdtoernooi, maar kan ze niet rekenen op een geplaatste status. De levende legende had dus iedereen kunnen treffen in de eerste ronde, van zus Venus tot nummer één van de wereld Iga Swiatek. Het is Danka Kovinic (WTA-80) geworden...

De 27-jarige speelster is niet de eerste de beste, maar kan toch als fijne loting worden gezien. Kovinic stond al eens in de top50 en speelde drie finales op de WTA Tour. Op Roland Garros dit jaar zette ze bovendien latere kampioene Swiatek aan het werk in de derde ronde. Sindsdien heeft ze echter maar drie wedstrijden gespeeld en daarin geen set kunnen winnen.

Vorm vs ervaring

Williams won één van de vier partijen die ze speelde sinds haar comeback op Wimbledon. In Toronto klopte ze de Spaanse Nuria Parrizas Diaz in twee sets, alvorens met 6-2 6-4 aan de kant gezet te worden door Belinda Bencic. Een week later, in Cincinnati, was er een nog pijnlijkere nederlaag. Regerend US Open-kampioene Emma Raducanu bleek met 6-4 6-0 ongenaakbaar.

Van een ideale voorbereiding is geenszins sprake , maar aan inzet bij Williams ligt het nooit. Eenmaal aangekomen in New York heeft de Amerikaanse — anders dan gebruikelijk — veel trainingssets gespeeld. Zodoende hoopt ze alert te kunnen starten in de eerste ronde en niet te hoeven wennen aan wedstrijdsituaties.

De voormalig nummer één is duidelijk nog zoekende naar vorm, maar beschikt over de ervaring van zes eindzeges op de US Open. Ze won in New York in 1999 haar eerste major en herhaalde het kunststukje in 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014.

Triomf & deceptie

De laatste keer dat Williams meedeed was in 2020, toen ze de halve finale haalde. Sinds haar laatste titel in New York in 2014, reikte ze nog twee keer tot de finale, maar werd ze gevloerd door respectievelijk Naomi Osaka (2018) en Bianca Andreescu (2019). De pijnlijkste verliespartij kwam misschien wel in de halve finale in 2015.

Destijds verzorgde de inmiddels gestopte Roberta Vinci één van de grootste verrassingen in de tennisgeschiedenis, aangezien Williams dat jaar voor het Calendar Grand Slam speelde. Wat een simpele triomftocht had moeten zijn, werd een deceptie.

Bij winst in de eerste ronde dit jaar ligt een ontmoeting met nummer twee van de wereld Anett Kontaveit in de lijn der verwachting. De speelster uit Estland is als tweede gerangschikt, maar van een bloedvorm kan nauwelijks gesproken worden. Voorafgaand aan de US Open speelde de 26-jarige twee toernooien op hardcourt en wist ze maar één partij winnend af te sluiten.

Aureool kwijt

Ons Jabeur, die op Wimbledon de finale haalde, weet zich verzekerd van de vijfde plek op de plaatsingslijst. De Tunesische baltovenares is met voormalig Roland Garros-kampioene Barbora Krejcikova, de verliezend finaliste van vorig jaar Leylah Fernandez en de in goede vorm verkerende Russin Daria Kasatkina geland in de buurt van Williams en Kontaveit.

Aangezien Swiatek na Roland Garros haar aureool van onoverwinnelijkheid kwijt is geraakt, liggen er kansen voor een grote groep speelsters. Het ultieme bewijs van de grenzeloze mogelijkheden in het vrouwentoernooi werd vorig jaar gegeven, toen Emma Raducanu de eerste qualifier ooit werd die een Grand Slam-titel veroverde.

De extreem onervaren tiener leefde drie weken lang in een sprookje en is nadien niet geheel verrassend wakker gekust door de harde realiteit van het tourleven, waar week in week uit moordende concurrentie geldt.

Uiteraard is Swiatek ondanks haar mindere fase als eerste geplaatst. De Poolse kan in de tweede ronde al stuiten op voormalig US Open-kampioene Sloane Stephens en krijgt verder gezelschap van voormalig Grand Slam-winnaressen Petra Kvitova, Jelena Ostapenko en Garbine Muguruza.

Voeg daar Jessica Pegula, de nummer één van de Verenigde Staten, Elise Mertens en Amanda Anisimova aan toen en er kan gesproken worden van een ijzersterk eerste kwart van het speelschema.

Raducanu omcirkeld

draw mag er zijn. Daarin krijgt Ook de volgende sectie van demag er zijn. Daarin krijgt Emma Raducanu , als 11e geplaatst, te maken met het volgende rijtje tegenstanders… nummer vier geplaatst Paula Badosa , drievoudig finaliste en ex-nummer één Victoria Azarenka, tweevoudig winnares en ex-nummer één Osaka, ex-nummer één en ex-finaliste Karolina Pliskova, ex-nummer één en tweevoudig winnares Venus Williams, regerend Wimbledon-kampioene Elena Rybakina, zesde reekshoofd Aryna Sabalenka en Olympisch kampioene Bencic.

major schieten. Bizar genoeg haalde ze dit jaar voor het eerst een kwartfinale (Australian Open). Het is Raducanu overigens aan te raden al haar focus te leggen op de eerste ronde, waarin ze niemand minder dan Alizé Cornet ontmoet. De 32-jarige Française is bezig aan haar laatste seizoen op de tour en staat op het punt een record te vestigen. De US Open 2022 markeert haar 63e achtereenvolgende Grand Slam-deelname. Sinds de Australian Open van 2007 liet de voormalig nummer 11 van de wereld niet éénschieten. Bizar genoeg haalde ze dit jaar voor het eerst een kwartfinale (Australian Open).

Op Wimbledon was Cornet bovendien verantwoordelijk voor het beëindigen van de ongeslagen reeks van 37 wedstrijden van Swiatek. Raducanu kan haar borst dus natmaken.

Gauff, Garcia, Halep en Sakkari

Of is toch het derde deel van het speelschema het sterkst bezet? Derde reekshoofd Maria Sakkari deelt deze ruimte met voormalig nummer één en tweevoudig Grand Slam-kampioene Simona Halep, die na het winnen van het WTA-toernooi van Toronto terug is gekeerd in de top10.

Ook Coco Gauff, als 12e geplaatst, Cincinnati-winnares Caroline Garcia en zomerhit Beatriz Haddad Maia hangen hier uit. Voormalig finaliste Madison Keys, komt ook om de hoek kijken in deze drukke buurt. De Amerikaanse heeft met Haddad Maia gemeen dat ze in aanloop naar de US Open wist te winnen van Swiatek.

Het is ronduit onmogelijk een handvol favorieten aan te wijzen, gezien de bewezen onvoorspelbaarheid op de WTA Tour en de grote hoeveelheid recente Grand Slam-winnaressen in het schema. Het feit dat Swiatek kwetsbaar is gebleken de afgelopen weken en verschillende speelsters daarvan hebben geprofiteerd maakt voorspellen des te moeilijker. Voor nagenoeg alle genoemde deelnemers in deze voorbeschouwing is te bepleiten waarom zij kanshebber zijn.

Wie het weet, mag het zeggen!

HEERLIJKE OPENINGSPARTIJEN

Hoewel in voorbeschouwingen als deze vooral gekeken wordt naar het grotere plaatje, is het minstens zo leuk om een blik te werpen op de vroege rondes en her en der cirkels te zetten om pareltjes in het speelschema. Wat te denken van de volgende affiches in de eerste ronde:

Amanda Anisimova (24) vs Yulia Putintseva

Jelena Ostapenko (16) vs Qinwen Zheng

Garbine Muguruza vs Clara Tauson

Emma Raducanu (11) vs Alizé Cornet

Naomi Osaka vs Danielle Collins (19)

Maria Sakkari (3) vs Tatjana Maria

Arantxa Rus vs Shelby Rogers

Serena Williams vs Danka Kovinic

WAAR KIJK JE?

