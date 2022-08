Serena's vaarwel

VOGUE maakte de bijna 41-jarige Amerikaanse met pijn in het hart bekend afstand te gaan nemen van de tennissport. Ze heeft het niet met zoveel woorden bevestigd, maar het lijkt toch wel duidelijk dat de US Open 2022 het laatste toernooi voor Serena Williams gaat worden. In een persoonlijke bijdrage in het septembernummer van modebladmaakte de bijna 41-jarige Amerikaanse met pijn in het hart bekend afstand te gaan nemen van de tennissport.

Het icoon wil zich volledig richten op gezinsuitbreiding. Kan de zesvoudig US Open-kampioene nog één keer pieken om zichzelf – en de in tranen gedompelde tennisgemeenschap – een groots slotakkoord te schenken? Vrees voor een vroege uitschakeling is volkomen terecht, gezien de vroege nederlagen tijdens haar deelname in Toronto en Cincinnati de afgelopen weken en haar enige optreden op Wimbledon eerder deze zomer. Niet zonder reden schoten de ticketprijzen omhoog.

The Big Apple haar eerste major. Een passendere plek om 23 jaar later een strik om haar waanzinnige loopbaan te doen bestaat niet. Toch is het nooit verstandig om te twijfelen aan waarschijnlijk de beste speelster aller tijden. In 1999 won Williams inhaar eerste. Een passendere plek om 23 jaar later een strik om haar waanzinnige loopbaan te doen bestaat niet. Serena’s tijdperk verdient een sprankelend einde onder de schijnwerpers van Arthur Ashe Stadium.

5 kanshebbers op #1

Daniil Medvedev en Rafael Nadal zijn respectievelijk als eerste en tweede geplaatst op de US Open dit jaar, maar wie verlaat New York als de nummer één van de wereld? Nadal heeft verreweg de beste papieren, aangezien hij vorig jaar niet meedeed en dus geen punten heeft te verdedigen.

Medvedev – vorig jaar in de finale verantwoordelijk voor het voorkomen van het Calendar Grand Slam van Novak Djokovic – is de titelhouder en verdedigt maar liefst tweeduizend punten. Mits ze minimaal de finale halen, maken ook Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz en Casper Ruud een kleine kans op de eerste stek op de wereldranglijst.

Mocht Alcaraz het op wonderbaarlijke wijze lukken om deze race te winnen, dan wordt hij de jongste nummer één van de wereld in de ATP-geschiedenis. Geen kanshebber op de koppositie, maar misschien wel de meest gevreesde tegenstander op het moment is Nick Kyrgios.

De Australiër is ook na zijn finaleplaats op Wimbledon goed blijven spelen en is voornemens op de US Open nog een keer alles te geven, voordat hij een lange pauze inlast om terug te keren naar Australië.

Swiatek terug op aarde

Voorafgaand aan Wimbledon was het de vraag of Iga Swiatek een halt toegeroepen zou worden in Londen. Aan de vooravond van de US Open is alles anders. Nadat er op het heilige gras een einde kwam aan haar knettergekke ongeslagen reeks (door toedoen van Alizé Cornet), heeft de nummer één van de wereld nog eens drie wedstrijden verloren.

Achtereenvolgens Caroline Garcia, Beatriz Haddad Maia en Madison Keys waren de Poolse de baas. Haar kwetsbaarheid de afgelopen weken biedt hoop voor de concurrentie.

Simona Halep en Garcia wonnen in aanloop naar de US Open grote WTA-toernooien. Ook titelhoudster Emma Raducanu (dikke zeges op achtereenvolgens Serena en Victoria Azarenka in Cincinnati) en publiekslieveling Coco Gauff hebben van zich laten horen tijdens het Noord-Amerikaanse hardcourtseizoen.

Bovendien blijven nagenoeg alle speelsters buiten de aandacht van het grote publiek zolang Serena Williams in het toernooi zit. Velen zijn de druk van de schijnwerpers liever kwijt dan rijk, dus dat komt mooi uit.

Djokovic blijft thuis

Het blijft een wonderlijke situatie dat Novak Djokovic in de kracht van zijn leven bezig is aan een halfgaar seizoen. Na de controversiële deportatie uit Australië, kon de Serviër zich een paar maanden vrijelijk bewegen tijdens het gravelseizoen en op het gras. Zodoende schreef hij het Masters 1000-toernooi van Rome en vervolgens Wimbledon op zijn naam.

Afreizen naar de Verenigde Staten (en Canada) zat en zit er echter niet in voor de drievoudig kampioen in New York. Tot op de dag van de loting hield hij hoop op versoepelingen van de coronamaatregelen vanuit de Amerikaanse overheid, maar die kwamen er niet. Als ongevaccineerde komt Djokovic simpelweg het land niet in.

Nadal heeft daardoor wederom de gelegenheid om zonder tegenwerking van zijn grote rivaal zijn Grand Slam-record uit te breiden. De teller van de man uit Mallorca staat momenteel op 22. Djokovic won op Wimbledon voor de 21e keer een major.

Prijzengeld en ballenboosheid

Verliezen in de eerste ronde op de US Open dit jaar levert maar liefst 80 duizend dollar op. Het winnen van je openingsduel 121.000 dollar. De totale prijzenpot bedraagt dit seizoen voor het eerst meer dan 60 miljoen dollar, waarvan 2,6 miljoen is gereserveerd voor respectievelijk de winnaar en winnares in het enkelspel. De verliezend finalisten nemen als troostprijs per persoon 1.3 miljoen mee naar huis.

Minder blijdschap is er rondom de ballen waarmee gespeeld wordt in het vrouwentoernooi. De US Open is het enige toernooi waarbij mannen en vrouwen met verschillende ballen spelen, waarbij de ballen voor de vrouwen lichter zijn, sneller slijten en daardoor moeilijker te controleren worden.

Oproepen van speelsters als Swiatek en Badosa om de vrouwen met dezelfde ballen te laten spelen als de mannen maakten vooralsnog geen indruk. Een duidelijke verklaring voor het unieke beleid is nog niet gegeven. Wordt vervolgd…

Waar kijk je?

